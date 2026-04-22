Ferrol busca nuevas fórmulas para reactivar el comercio local a través de la Mesa de Comercio

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El Concello de Ferrol ha reactivado el debate sobre el futuro del pequeño comercio con la celebración de una sesión extraordinaria de la Mesa Local de Comercio, en la que se pusieron sobre la mesa nuevas iniciativas para impulsar la actividad en los negocios de proximidad.

La reunión, presidida por el teniente de alcalde, Javier Díaz Mosquera, sirvió para analizar propuestas concretas de dinamización, entre ellas el proyecto presentado por la asociación ACOF Centro Comercial Aberto Ferrol-A Magdalena, una de las entidades clave en la promoción del comercio en el casco histórico. Este proyecto opta a las ayudas autonómicas dirigidas a asociaciones de comerciantes, convocadas en régimen de concurrencia competitiva.

A lo largo del año, ACOF desarrolla campañas, actividades promocionales y acciones de fidelización con el objetivo de atraer clientes y mantener la actividad en el centro urbano, una de las zonas que más acusa la pérdida progresiva de comercio tradicional en la ciudad.

Desde el gobierno local insisten en la necesidad de apoyar al tejido asociativo como herramienta para canalizar iniciativas conjuntas y reforzar el sector.

La Mesa Local de Comercio se consolida así como un espacio de coordinación entre administración y sector para buscar soluciones ante los retos que afronta el comercio ferrolano.