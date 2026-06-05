Se inicia la campaña estival de Trenes Turísticos de Galicia con el mes de junio completo

El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha presentado este viernes la segunda parte de la campaña de Trenes Turísticos de Galicia, que inician este sábado 6 de junio un nuevo turno de viajes con las salidas de la Ruta de los Faros y la de la Ribeira Sacra por el Sil.

Xosé Merelles ha destacado el éxito de esta iniciativa, «que constituye ya una de las citas de referencia en la programación turística de la comunidad, con el reconocimiento del público como de organizaciones del sector«. En este sentido, incidió en que «los itinerarios de junio ya están vendidos al completo, y las primeras citas de julio están también a punto de agotarse».

Los trenes que inician salida en este mes son el de la Ruta de los Faros (con salidas 6 y 20 de junio, 4 y 18 de julio, 29 de agosto y 26 de septiembre, todas vendidas); los de la Ribeira Sacra por el Sil (6 y 27 de junio y 11 de julio, ya vendidas; y 1 y 22 de agosto y 12 de septiembre, aun con plazas a la venta); la de la Ribeira Sacra por el Miño (13 de junio, agotadas, y 5 y 26 de septiembre); y la de los Monasterios (20 de junio -ya vendidas- y 25 de julio).

Para el director de Turismo de Galicia, esto «da buena muestra del éxito de esta iniciativa única, que integra sostenibilidad y singularidad» y que favorece la desestacionalización.

El programa de Trenes Turísticos de Galicia es una iniciativa de Turismo de Galicia, en colaboración con Renfe y el INORDE. En total, en 2026 se realizarán 13 rutas y 33 salidas, con una ruta -la de la Camelia- ya realizada.

Además de las que se inician en junio, en julio comienzan las Rutas de Valdeorras-Ribeira Sacra (4 de julio, 19 de agosto); la de las Rías Baixas (11 de julio, 12 de septiembre); y la del Ribeiro-Rías Baixas (18 de julio). Agosto será el mes en el que se inicien las salidas de las Rutas de As Mariñas (1 de agosto, 5 de septiembre); la de los Pazos y Jardines (8 de agosto, 19 de septiembre); la de Monterrei (8 y 29 de agosto); la del Museo MEGA y A Coruña de 1906 (15 de agosto); y la de los Quesos (22 de agosto y 3 de octubre), que será la que ponga punto y fin a la campaña de 2026.

A nivel de ocupación, se han vendido ya dos rutas por completo (la de las Camelias y la de los Faros), y otra más va camino de agotarse, con más del 70% de plazas vendidas (la de la Ribeira Sacra por el Sil). En 2025 se consiguió más de un 92% de ocupación, completándose los trenes de las rutas de los Quesos, Ribeira Sacra del Miño y el Sil, Rías Baixas y la de los Faros, que además fue reconocida con el premio ‘Tourism-Friendly’ en la categoría de viajes de corta distancia de la Unión Internacional de Ferrocarriles.