Tras una salida de vía el coche quedó calcinado, en As Neves, A Capela

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En la madrugada de este miércoles se registró una salida de vía de un vehículo, un Mercedes, en el kilómetro 9 de la carretera AC-564 (Cabanas-As Pontes) en la zona de As Neves, en A Capela,y tras dar varias vueltas de campana se produjo un incendio iniciado en el motor quedando el Mercedes totalmente calcinado por el fuego. La conductora salió ilesa.

En el Centro Integrado ás Emerxencias 112-Galicia se recibió la llamada de un particular a las seis menos diez de la madrugada informando del incendio y señalando que el coche estaba comenzando a arder y que la conductora se encontraba fuera del vehículo.

De inmediato desde el CIAE 112 se dio aviso al Parque Provincial de Bomberos do Eume, de As Pontes, y un equipo se desplazó hasta el lugar de Vilarón, en la parroquia de As Neves, en A Capela. Los bomberos acudieron al sitio para controlar las llamas y realizar labores de enfriamiento, así como la revisión de posibles riesgos adicionales en la zona, aunque a pesar de los esfuerzos, en una labor de casi una hora, no pudieron evitar que el coche quedase calcinado.

La conductora, que salió por su propio pie y que quejaba de un dolor en una mano declinó el que se llamase a Urxencias Sanitarias de Galicia 061 ya que se había puesto en contacto con su pareja y acudiría a recogerla para ir por su propia cuenta a un centro médico.