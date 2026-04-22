As Pontes licita os traballos de mellora do espazo sociocultural de BERMUI por 102.849 €

O Concello de As Pontes de García Rodríguez vén de aprobar o expediente de licitación das obras de peches e urbanización cuberta para actividades socioculturais en Bermui, cun orzamento de 102.849,99 euros. Este proxecto ten como obxectivo a mellora e acondicionamento dun espazo xa existente, converténdoo nunha instalación máis confortable, funcional e preparada para o seu uso durante todo o ano, independentemente das condicións meteorolóxicas.
A actuación consiste na pechadura do perímetro dunha estrutura xa existente, formada por unha nave aberta actualmente, que se transformará nun espazo totalmente protexido. Para iso, executarase un peche con paneis prefabricados de formigón na parte inferior e un sistema de chapa metálica na zona superior, o que permitirá garantir maior illamento e protección fronte ao vento e á choiva.
O proxecto inclúe tamén a execución dunha nova soleira de formigón armado, que mellorará a estabilidade e resistencia do pavimento, ademais de facilitar un uso máis cómodo e seguro do espazo. Sobre esta superficie aplicarase un acabado continuo, pensado para mellorar a durabilidade e facilitar o mantemento. A cuberta existente será mantida, reforzando así a funcionalidade do conxunto sen alterar a súa volumetría actual. Ademais, incorporarase iluminación interior para mellorar a súa utilización en horario nocturno.
A actuación permitirá dispoñer dun espazo cuberto e pechado no seu perímetro, pensado para o desenvolvemento de actividades socioculturais, encontros veciñais e usos comunitarios, reforzando así a vida social da parroquia de Bermui e das súas contornas. Coa intervención prevista, mellorarase significativamente a comodidade, a protección fronte ao tempo e a funcionalidade do recinto, garantindo un espazo máis versátil e accesible para a veciñanza. Ademais, o proxecto inclúe melloras no entorno inmediato, como a ordenación de espazos exteriores e zonas de estacionamento.
Esta actuación enmárcase na estratexia municipal de apoio ao rural, contribuíndo a dinamizar as parroquias e a favorecer a fixación de poboación, en liña cos obxectivos da Axenda Urbana á que está adherido o Concello.
O Concello destaca que se trata dunha actuación pensada para responder ás necesidades reais da veciñanza, reforzando os espazos de encontro e convivencia e apostando por mellorar os servizos públicos nas zonas rurais do municipio.