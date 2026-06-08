Valdoviño lanza convocatoria para la contratación de 32 socorristas y un coordinador

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Las personas interesadas en participar en el proceso pueden presentar solicitud a partir de este martes 9 de junio y en un plazo de 5 días hábiles.

El Ayuntamiento de Valdoviño abre la convocatoria para la contratación de 32 socorristas y 1 coordinador/a para el Servicio de Salvamento y Socorrismo en las playas del municipio, que se prestará del 1 de julio al 31 de agosto (sin perjuicio de que el servicio pueda prorrogarse temporalmente si fuera necesario).

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica las bases que regirán el proceso, de modo que a partir de este martes 9 de junio —y durante un periodo de 5 días hábiles— las personas interesadas en participar podrán presentar su solicitud preferiblemente a través de la oficina electrónica o en la secretaría del ayuntamiento.

El contrato de trabajo será temporal, con una duración de 62 días naturales, a tiempo completo y por turnos según la planificación municipal. La remuneración de los socorristas será de 1.600 € brutos/mes y la del coordinador, de 1.800 € brutos/mes.

Entre los requisitos, deben tener 16 años y estar inscritos en el Registro Profesional de Socorristas Acuáticos de Galicia (sección de espacios acuáticos naturales). Se aceptarán solicitudes en curso o justificante de estar cursando la titulación necesaria para poder inscribirse, siempre que se resuelva antes del inicio del contrato.

La selección se realizará mediante concurso-oposición y se creará una lista de reserva con las personas aprobadas que no hayan obtenido plaza y con aquellas con inscripción en el registro en trámite o con posibilidad de hacerla, que puedan completarla posteriormente. Esta lista tendrá vigencia hasta el final de la temporada de verano de 2026.

Las bases y el modelo de instancia se pueden consultar o descargar desde el BOP.