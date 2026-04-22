Los tráficos en los puertos gallegos superaron los 2 millones de toneladas en marzo, y 6,6 millones en lo que va de año

Del total de tráficos acumulados, 2,78 millones de toneladas se correspondieron al puerto de A Coruña (un 14,8 % menos), seguido por Ferrol con 1,8 millones de toneladas (+24,3 %).

Los cinco puertos gallegos de interés general del Estado (A Coruña, Ferrol-San Cibrao, Marín-Pontevedra, Vigo y Vilagarcía) movieron en el mes de marzo tráficos de 2,11 millones de toneladas, y suman 6,6 millones de toneladas en lo que va de año.

Según las estadísticas hechas públicas por Puertos del Estado, del total de tráficos acumulados, 2,78 millones de toneladas se correspondieron al puerto de A Coruña (un 14,8 % menos), seguido por Ferrol con 1,8 millones de toneladas (+24,3 %); Vigo, con 1,2 millones de toneladas desde enero (-0,8 %); Pontevedra, con 483.364 toneladas (-18 %); y Vilagarcía, con 397.352 toneladas (+10,9 %).

En cuanto a la mercancía general, los puertos gallegos movieron en marzo 723.310 toneladas, con el puerto de Vigo a la cabeza (423.046 toneladas), seguido de Marín-Pontevedra (106.355 toneladas), Vilagarcía (79.855 toneladas), Ferrol (72.330 toneladas) y A Coruña (41.724 toneladas). En datos acumulados desde principio de año, la suma de todas las terminales asciende a casi 2 millones de toneladas, de las que más de la mitad corresponden a la terminal olívica.

En materia de pesca, Vigo sigue liderando con 2.335 toneladas en marzo y 5.583 toneladas acumuladas (un 15,7 % menos); igual que en tráfico de automóviles, con 63.594 vehículos en marzo y 162.621 en datos acumulados desde enero.

Con respecto al tráfico de contenedores, el puerto vigués alcanzó los 25.936 TEU en marzo y casi 70.000 TEU en lo que va de año; seguido por Vilagarcía, con 3.556 TEU en marzo y 10.340 acumulados; y Marín, con 3.540 contenedores enmarzo y 10.224 en los tres primeros meses.