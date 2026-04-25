Valdoviño celebra este domingo su Feirón mensual

25 abril, 2026 Dejar un comentario 66 Vistas

Está organizado por la Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento.

La Puerta del Sol será nuevamente el escenario este domingo de la Feirón mensual de Valdoviño, organizada por la .Asociación de Mulleres do Rural María del Mar Becerra con el apoyo del Ayuntamiento. Como es habitual, se desarrollará durante toda la mañana con diversos puestos de venta, desde alimentos hasta textiles y productos de jardinería.

Una buena oportunidad para aprovechar la mañana del domingo para ir de compras y, al mismo tiempo, disfrutar de la oferta hostelera de la zona.

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