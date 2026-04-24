La jueza decreta prisión por causas pendientes para un integrante de la banda que asaltaba tragaperras en Ferrol

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La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de Ferrol, en funciones de guardia, ha decretado en la mañana de este viernes la puesta en libertad de tres hombres detenidos por la Guardia Civil como presuntos integrantes de una banda especializada en robos con fuerza en establecimientos hosteleros. No obstante, uno de los arrestados ha ingresado en prisión de forma inmediata al tener en vigor una requisitoria de ingreso pendiente por otros órganos judiciales, según han trasladado desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La operación, culminada por agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ferrol, pone fin a meses de pesquisas sobre un grupo criminal que había provocado preocupación en el sector hostelero de la comarca.

Los sospechosos están investigados por una serie de asaltos cometidos principalmente entre febrero y marzo, caracterizados por un modus operandi extremadamente ágil y violento. Los delincuentes actuaban en un margen de tiempo de entre uno y tres minutos.

Para acceder a los locales, fracturaban los cristales con mazas o grandes martillos antes de dirigirse directamente a las máquinas tragaperras para sustraer la recaudación. Durante los ataques, los individuos ocultaban su identidad con capuchas.