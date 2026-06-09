El proyecto de dinamización comunitaria Aloumiños se presenta al vecindario de Neda y Viladonelle

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Neda vuelve a ser uno de los 20 municipios gallegos que en 2026 desarrollan el proyecto Aloumiños, cuyo objetivo es fomentar las relaciones sociales y mejorar el bienestar físico y emocional de las personas mayores.

La iniciativa se pondrá en marcha este jueves con reuniones vecinales en Viladonelle y el centro urbano para contactar con las personas interesadas en sumarse a los grupos y participar en las actividades.

El proyecto, fruto de la colaboración entre el colegio de educadores sociales y Sergas, cuenta con el apoyo municipal y busca crear espacios de encuentro para mejorar el bienestar asociado a las relaciones interpersonales y el apoyo social. Un segundo objetivo es contribuir a la mejora de la salud física y mental de la población mediante la intervención sociocomunitaria.

El Ayuntamiento anima a los residentes, especialmente a los mayores de 65 años, a participar en las primeras reuniones previstas para este jueves 11 de junio, tanto en el centro social Viladonelle (10:30 horas) como en la Casa da Cultura (12:00 horas).

Estos encuentros servirán para debatir las actividades semanales que se realizarán hasta el mes de octubre (pequeños paseos, actividades culturales y de ocio, talleres socio-sanitarios…), así como para que las personas interesadas se conozcan y se inscriban.

Aquellas personas que no puedan asistir a los almuerzos, pero deseen obtener información o participar en Aloumiños, pueden llamar al 694314517.