Borr.. El hospital Ribera Juan Cardona, Ferrol, refuerza su servicio de rehabilitación

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El hospital Ribera Juan Cardona refuerza su servicio de rehabilitación con la ampliación del equipo de profesionales especializados y la incorporación de nuevas herramientas terapéuticas que permiten optimizar los procesos de recuperación y mejorar la calidad asistencial, para dar respuesta a una necesidad actual de la sociedad.

La unidad de rehabilitación está ahora formada por 15 fisioterapeutas y una médico rehabilitadora, todos ellos con formación específica en el abordaje de patología musculoesquelética cronificada que, en muchos casos, conlleva situaciones de incapacidad funcional.

El modelo de trabajo del servicio se alinea con las tendencias actuales en rehabilitación, que apuestan por un abordaje activo del paciente, donde la educación, el movimiento y la implicación en el propio proceso de recuperación juegan un papel clave. Este tipo de intervención permite no solo actuar sobre la sintomatología, sino también prevenir recaídas y promover hábitos de vida más saludables a largo plazo.

Nueva tecnología

Como parte de la evolución, el hospital Ribera Juan Cardona ha incorporado además nuevas tecnologías que amplían y mejoran las posibilidades de tratamiento.

Entre el equipamento de última generación instalado se encuentran el sistema super inductivo, la radiofrecuencia y las ondas de choque, tecnologías que permiten abordar diferentes patologías musculoesqueléticas de forma más precisa, facilitando la recuperación de los tejidos lesionados, el control del dolor y la mejora de la función en un amplio abanico de lesiones.

“Ante los datos recientemente publicados sobre la problemática que supone el alto absentismo laboral por bajas médicas de larga duración, en el hospital Ribera Juan Cardona consideramos crucial ofrecer un servicio de Fisioterapia, especializado por patologías, para tratar a la población que está a la espera de un servicio tan importante como es la Rehabilitación”, explica el gerente del hospital Javier Atanes.

Las lumbalgias o cervicalgias mecánicas, por ejemplo, están presentes en más del 80% de las personas en algún momento de su vida y son la primera causa de discapacidad y de absentismo laboral en nuestro medio socioeconómico.

El servicio de Fisioterapia del hospital Ribera Juan Cardona propone un enfoque que se centra en la aplicación de programas de escuela de espalda y ejercicio terapéutico, diseñados de forma individualizada y personalizada para cada paciente, teniendo en cuenta su situación clínica, sus objetivos y su contexto personal.

El objetivo no es únicamente aliviar los síntomas, sino también recuperar la funcionalidad, mejorar la autonomía y favorecer una reincorporación progresiva a las actividades de la vida diaria.

El servicio también cuenta con profesionales con formación específica, cuya labor se integra de manera coordinada en la atención a pacientes hospitalizados, aportando un apoyo adicional en aquellos procesos que requieren un seguimiento más global.

El hospital Ribera Juan Cardona continúa avanzando en su compromiso por ofrecer una atención de calidad, basada en la especialización de sus profesionales y en la incorporación de recursos que permitan dar respuesta a las necesidades reales de los pacientes, situando su recuperación y bienestar en el centro de la actividad asistencial.