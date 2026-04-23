Club Arco Narón obtiene muy buenos resultados en la II jornada de la Liga Galega de aire libre

23 abril, 2026 Dejar un comentario 25 Vistas

Este pasado fin de semana se celebró en Redondela la 2ª jornada de la Liga Galega de aire libre AL y ahí estuvieron 9 deportistas de la Escuela Deportiva Municipal representando al Club Arco Narón. Por falta de tiempo de entrenamiento al aire libre no pudieron acudir a la 1ª jornada, pero ya se encuentran a pleno rendimiento.

Fuente Club Arco Narón

Las competiciones de la Liga constan solamente del ‘round’ de 72 flechas, por lo que en este caso la clasificación es por puntos (sin los encuentros individuales eliminatorios). El sábado competían las categorías menores de 15 años y el domingo arrancaban los mayores.

Transcurridas las 2 jornadas, los resultados de los nuestros fueron:SÁBADO

Recurvo Alevín Hombre  (11-12 años)
Saúl Gómez Vázquez   301+271 = 572,   1er  puesto

Recurvo Alevín Mujer  (11-12 años)
Alba Oca Barreiro   264+293 = 557,   1er  puesto

Recurvo U15 Mujer  (13-14 años)
Paula Pérez Díaz   280+279 = 559,   2º  puesto
Adriana Rodríguez Soto   268+285 = 553,   3er  puesto.

Fuente Club Arco Narón

DOMINGO

Recurvo U18 Mujer  (15-16-17 años)
Lua Teijeiro Aneiros   299+295 = 594,   1er  puesto
Lia Lage Pernas   278+280 = 558,   2º  puesto
Iria Zaragoza López   232+230 = 462,   4º  puesto
Lorena Quintela Anidos   196+206 = 402,   6º  puesto

Recurvo U21 Hombre  (18-19-20 años)
Elías Montenegro Dopico   283+304 = 587,   1er puesto

Como apuntes destacados de la jornada, varios de ellos batieron sus plusmarcas personales. Saúl y Paula se estrenaban en su nueva categoría y el estreno fue con buenos resultados. Lua conseguía la puntuación más alta de todos los que competían a 60 metros de distancia, incluidos los hombres y mujeres de la categoría Veterano. Elías conseguía la puntuación más alta de los que competían a 70 metros, incluidos todos los Senior hombres y mujeres.

El resultado ha sido de cuatro Oros, dos Platas y un Bronce, 7 puestos de podio de 9 deportistas en competición, un gran bagaje del Club Arco Narón

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