Club Arco Narón obtiene muy buenos resultados en la II jornada de la Liga Galega de aire libre

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Este pasado fin de semana se celebró en Redondela la 2ª jornada de la Liga Galega de aire libre AL y ahí estuvieron 9 deportistas de la Escuela Deportiva Municipal representando al Club Arco Narón. Por falta de tiempo de entrenamiento al aire libre no pudieron acudir a la 1ª jornada, pero ya se encuentran a pleno rendimiento.

Las competiciones de la Liga constan solamente del ‘round’ de 72 flechas, por lo que en este caso la clasificación es por puntos (sin los encuentros individuales eliminatorios). El sábado competían las categorías menores de 15 años y el domingo arrancaban los mayores.

Transcurridas las 2 jornadas, los resultados de los nuestros fueron:SÁBADO

Recurvo Alevín Hombre (11-12 años)

Saúl Gómez Vázquez 301+271 = 572, 1er puesto

Recurvo Alevín Mujer (11-12 años)

Alba Oca Barreiro 264+293 = 557, 1er puesto

Recurvo U15 Mujer (13-14 años)

Paula Pérez Díaz 280+279 = 559, 2º puesto

Adriana Rodríguez Soto 268+285 = 553, 3er puesto.

DOMINGO

Recurvo U18 Mujer (15-16-17 años)

Lua Teijeiro Aneiros 299+295 = 594, 1er puesto

Lia Lage Pernas 278+280 = 558, 2º puesto

Iria Zaragoza López 232+230 = 462, 4º puesto

Lorena Quintela Anidos 196+206 = 402, 6º puesto

Recurvo U21 Hombre (18-19-20 años)

Elías Montenegro Dopico 283+304 = 587, 1er puesto

Como apuntes destacados de la jornada, varios de ellos batieron sus plusmarcas personales. Saúl y Paula se estrenaban en su nueva categoría y el estreno fue con buenos resultados. Lua conseguía la puntuación más alta de todos los que competían a 60 metros de distancia, incluidos los hombres y mujeres de la categoría Veterano. Elías conseguía la puntuación más alta de los que competían a 70 metros, incluidos todos los Senior hombres y mujeres.



El resultado ha sido de cuatro Oros, dos Platas y un Bronce, 7 puestos de podio de 9 deportistas en competición, un gran bagaje del Club Arco Narón