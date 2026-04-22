A Deputación da Coruña amplía o prazo para solicitar as bolsas de estudo de inglés en Irlanda

A Deputación de a Coruña amplía o prazo de inscrición do novo programa de bolsas de idiomas en Irlanda, permitindo aos mozos e mozas interesados poder presentar as súas solicitudes ata as 14:00 horas do vindeiro xoves, 30 de abril. Actualmente rexistráronse máis de 70 solicitudes.
Esta convocatoria ofrece un total de 60 prazas para que alumnado de primeiro de Bacharelato da provincia realice unha estadía de inmersión lingüística de catro semanas durante o verán sen que as familias teñan que asumir ningún custo, xa que a institución provincial financia o 100% do programa, cun valor estimado máximo de 6.450,84 euros por persoa.
O obxectivo desta iniciativa é garantir a igualdade de oportunidade e facilitar o acceso a experiencias internacionais á mocidade dos concellos máis pequenos da provincia. A convocatoria está dirixida especificamente a estudantes que residan en calquera dos municipios da provincia a excepción das tres grandes cidades: A Coruña, Santiago de Compostela e Ferrol. O BOP publica hoxe unha modificación das bases que permite que os estudantes que cursen os seus estudos nun centro público destas tres cidades pode optar á convocatoria, sempre e cando non resida en ningunha das tres grandes cidades.
A selección de persoas beneficiarias realizarase mediante un sistema de concorrencia competitiva que valorará tanto o expediente académico como a situación socioeconómica. Terán prioridade na puntuación as familias con ingresos máis baixos, buscando que a situación económica non sexa un impedimento para que a rapazada con bo rendemento escolar poida perfeccionar o seu nivel de inglés no estranxeiro.
Entre os requisitos académicos esixidos, as persoas solicitantes deberán estar escolarizadas en centros públicos, non ter materias suspensas en 4º da ESO e contar cunha nota mínima de 6 na materia de inglés nese mesmo curso.
O programa de bolsas ofrece unha cobertura que inclúe todos os gastos derivados da experiencia, polo que as familias non terán que realizar ningún desembolso. O financiamento abrangue os voos de ida e volta dende A Coruña, os desprazamentos necesarios no país de destino, o aloxamento en residencia de estudantes en réxime de pensión completa, o seguro de accidentes e responsabilidade civil, así como o acompañamento de monitores especializados.
A formación académica consisten nun curso intensivo de, polo menos, 15 horas semanais, que se completa cun curso preparatorio previo en liña e un amplo abano de actividades culturais e deportivas en Irlanda.
As bases completas do programa poden consultarse aquí:
As solicitudes poden tramitarse aquí: