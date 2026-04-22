COGAMI busca persoas con discapacidade ou incapacidade laboral para curso que iniciará en maio

22 abril, 2026

Foto de archivo.- Alumnado curso afd impartido por COGAMI en Ferrol
 
O 9,74% das persoas inscritas no paro en Ferrol son persoas con discapacidade, segundo datos do SEPE. Un dato que evidencia a necesidade de seguir impulsando accións que melloren a súa empregabilidade. Dende COGAMI traballan para cambiar esta realidade a través de formación orientada ao emprego, que permite ás persoas ampliar a súa cualificación profesional e acceder a novas oportunidades laborais.
 
Neste contexto, iniciarán proximamente un curso de Actividades Administrativas na Relación co Cliente, previsto para o vindeiro mes de maio.
 
Cogami busca persoas interesadas en participar nesta acción formativa, dirixida a persoas con discapacidade ou con incapacidade laboral, que queiran mellorar o seu perfil profesional e aumentar as súas opcións de acceso ao mercado laboral.
 

Lea también

Ferrol en Común reclama mejoras urgentes en la línea ferroviaria Ferrol-A Coruña al delegado del Gobierno

Este lunes Ferrol en Común ha exigido al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, …

