‘Música en vena’ novamente no Arquitecto Marcide do CHUF

22 abril, 2026

Co lema A Música Cura, esta iniciativa ten como obxectivo, segundo indican dende a organización, “transformar en alivio o sufrimento das persoas nos hospitais a través da música en directo”.

O Ensemble Xan Viaño de Ferrol estivo este martes no corredor principal do Hospital Arquitecto Marcide do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol, no marco do programa Música en VenaA Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía xestionou novamente a iniciativa desta entidade sen ánimo de lucro, Música en Vena, que ten como lema A Música Cura, e que de forma voluntaria ofrece os concertos.

Lembrar que o seu obxectivo é, segundo indican, “transformar en alivio o sufrimento das persoas nos hospitais a través da música en directo”Como reiteran dende a Subdirección, é unha oportunidade para que “a música se incorpore como parte do seu coidado e atención”, afirmanEste é o cuarto concerto que se produce en diversos ámbitos hospitalarios. Na primeira das ocasións, os músicos acudían á Unidade de Diálise e ó Hospital de Dia Oncolóxico do Complexo. Na segunda das visitas, a música amenizou a estadía dos e das pacientes da Hospitalización de Psiquiatría. E tanto na terceira coma nesta cuarta ocasión, a música fíxose extensiva a todo aquel que acudía ó Hospital Arquitecto Marcide.

Música da comarca para pacientes e profesionais

Segundo indican dende a organización, no día de hoxe, este Ensemble Xan Viaño de Ferrol xorde do encontro entre docentes e artistas que creen no poder transformador da música, “capaz de habitar espazos sensibles e de acompañar dende o máis íntimo. Vinculados a iniciativas sociais, a súa proposta nace do desexo de humanizar, de ofrecer beleza e presenza alí onde a fraxilidade se fai máis visible. Cada interpretación é así un xesto de escoita e de coidado”. Profesores de conservatorio e músicos con percorridos diversos conflúen nun repertorio aberto e vivo, reflexo das súas distintas voces.

Procedentes de distintos lugares, atopan no Conservatorio Profesional Xan Viaño de Ferrol o seu punto de unión. Un espazo compartido dende o que tecen xuntos este proxecto común”, engadenOs músicos deste martes eran Cristina Nogueira, violoncelo; Teresa Morales, violoncelo; Gustavo Barcia, contrabaixo e; Mariola Gil, clarinete.

Incidir en que música ten efectos positivos no benestar emocional dos pacientes. Existe evidencia de que a música pode transformar en alivio o sufrimento das persoas. Por iso, a Área Sanitaria de Ferrol, a través da Subdirección de Humanización, Calidade e Atención á Cidadanía, coa colaboración de Música en Vea, volve levar a música ó ámbito hospitalario.

