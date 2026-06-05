La Policía Nacional alerta de nuevos casos de la estafa del “tocomocho”

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La Jefatura Superior de Policía ha emitido una alerta urgente tras detectarse en las últimas semanas varios casos de la conocida estafa del ‘tocomocho’.

A pesar de ser un timo clásico, los delincuentes han vuelto a ponerlo en práctica con éxito, cobrándose un número significativo de víctimas en la región y logrando sustraer importantes sumas de dinero y joyas.

El perfil de la víctima suele ser el de personas de avanzada edad que caminan solas por la calle, un colectivo vulnerable al que los estafadores abordan mostrando una gran cercanía, amabilidad y puestas en escena previamente ensayadas.

En que consiste este timo

El engaño se desarrolla habitualmente en tres fases:

-El gancho: El estafador aborda a la víctima manifestando tener un billete de lotería premiado que no puede cobrar por algún motivo urgente (ser extranjero, no tener documentación, una enfermedad familiar, etc.).

-El gancho secundario: En ese momento aparece un segundo implicado (que parece un transeúnte cualquiera) que «confirma» que el boleto está premiado, consultándolo en su teléfono o en un listado, ofreciéndose incluso a aportar dinero para comprarlo.

-La transacción: Convencen a la víctima para que les entregue una cantidad elevada de dinero en efectivo (o joyas) a cambio del boleto premiado, que supuestamente tiene un valor muy superior. Los estafadores incluso se ofrecen a acompañar a la víctima a su domicilio o al banco a retirar los fondos. Una vez que tienen el dinero, desaparecen.

Cómo evitar caer en la trampa

La Policía insiste en que la mejor herramienta contra este tipo de delitos es la prevención y la desconfianza racional.

-Nadie regala dinero: Desconfíe de desconocidos que ofrecen boletos de lotería supuestamente premiados por causas de urgencia, o de cualquier otro beneficio económico fácil en la vía pública.

-Nunca acuda al banco acompañado por desconocidos: Si alguien le pide que vaya a retirar dinero al banco para realizar una transacción callejera, niéguese en rotundo y aléjese del lugar. Suelen ofrecerse para ser ellos mismos los que le trasladen al banco en un vehículo.

-Mantenga la calma: Los estafadores suelen meter prisa para evitar que la víctima piense con claridad o consulte con un familiar. Desconfíe si no le dejan hacer llamadas alegando urgencia en la transacción.

¿Qué hacer si sospecha?

Si es abordado por personas que le hacen verse inmerso en una situación como la descrita, o si es testigo de que le esté ocurriendo a una persona mayor, llame inmediatamente al teléfono de emergencias de la Policía Nacional (091).

Intente fijarse en los rasgos físicos de los sospechosos, su vestimenta o el vehículo que puedan utilizar, para facilitar su posterior localización