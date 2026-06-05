Medio millar de personas se desplazarán desde las diócesis gallegas para acompañar al Papa en su visita a España

Medio millar de personas se desplazarán este fin de semana a Madrid desde las distintas diócesis gallegas para acompañar al papa León XIV en la primera parada de su visita a España. Así lo han confirmado las fuentes de las distintas diócesis de la Comunidad, que han destacado, además, que los obispos, y el arzobispo de Santiago, viajarán también a Madrid para acompañar al Pontífice.

El grupo más numeroso será, precisamente, el que parta desde la Archidiócesis de Santiago, que fletará cuatro autobuses a Madrid, en los que viajarán, principalmente, jóvenes del área, junto con los responsables de la Delegación de Juventud.

Los aproximadamente 200 peregrinos partirán el viernes y se quedarán durante todos los días para participar en los diferentes actos. A mayores, también se desplazará a Madrid para acompañar al Papa el arzobispo compostelano, Francisco Prieto, que tiene sobre la mesa una de las dudas más comentadas en relación a León XIV: si volverá a Compostela con motivo del Año Santo 2027.

Por su parte, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol movilizará a más de medio centenar de jóvenes, que saldrán de Ferrol el viernes por la tarde para llegar a la parroquia madrileña de San Germán de Constantinopla.

«Llegaremos por la noche y nos alojaremos en unos locales parroquiales. Dormiremos en plan peregrinos, quitando a la gente con necesidades especiales, que van con alguna familia que les acoge. El resto dormiremos con saco de dormir y esterillas«, ha dicho el delegado de Pastoral Juvenil, Alberto Varela Muñiz. La vuelta está programada para el domingo, tras asistir a los actos del Papa en la capital española.

Por su parte, una peregrinación de más de 100 jóvenes se movilizarán desde Ourense para asistir a la visita de León XIV, a los que se suman, desde la misma diócesis, las diversas peregrinaciones organizadas por las distintas parroquias, «de todo tipo de edades».

Según han informado fuentes del Obispado de Ourense, también el obispo, Leonardo Lemos, y el vicario de Laicos, Familia y Vida, Francisco López -quien coordinará la peregrinación- asistirán a los actos a partir de este próximo viernes y hasta el domingo.

DIÓCESIS DE VIGO Y LUGO

En la diócesis Tui-Vigo serán cerca de 100 los jóvenes que se desplacen este fin de semana para acudir a Madrid a la visita del Papa. En concreto, este viernes saldrán dos autobuses desde Vigo hacia la capital, donde se quedarán hasta el domingo.

Los jóvenes irán acompañados de dos sacerdotes y de un grupo de religiosos. No obstante, el obispo, Antonio José Valín, también viajará el lunes al encuentro que el Papa realizará con todos los obispos de España.

Finalmente, un grupo de 50 personas, con edades comprendidas entre los 14 y los 50 años, viajará en autobús desde Lugo para sumarse a los actos organizados con motivo de la visita del Papa a España.

La salida está programada para el viernes y el regreso para el domingo 5. En la capital serán acogidos por una parroquia con la que compartirán en encuentro el día de su llegada. En el programa figura una visita cultural a Madrid el sábado por la mañana para sumarse a los actos de la visita papal el sábado por la tarde y el domingo, el primero en plaza Lima y el segundo en plaza Cibeles.