El PSOE de Ferrol exige que el coste del saneamiento se calcule con datos reales y no con porcentajes fijos

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El Grupo Municipal Socialista en el Concello de Ferrol ha reclamado este miércoles al gobierno local que las liquidaciones del servicio de saneamiento que se realizan con el municipio de Narón se basen en las lecturas reales de los caudalímetros y no en la aplicación automática de porcentajes fijos.

Los socialistas recuerdan que el actual reparto del 60% para Ferrol y del 40% para Narón procede de una sentencia judicial, fruto —según señalan— del trabajo impulsado por el anterior gobierno local encabezado por Ángel Mato, que acudió a los tribunales para defender un reparto más equitativo de los costes del saneamiento.

Sin embargo, desde el PSOE consideran que ese criterio ya no debería aplicarse de forma automática, dado que actualmente existen sistemas de medición que permiten conocer con precisión el uso real de las instalaciones por parte de cada municipio. En este sentido, apuntan que en la última liquidación aprobada el porcentaje correspondiente a Ferrol se situó por debajo del 60%, por lo que mantener el reparto fijado judicialmente implica, a su juicio, que la ciudad está asumiendo más costes de los que le corresponden.

El concejal socialista Rafael Fernández fue claro al respecto: “Ferrol non pode pagar máis do que realmente depura”, defendiendo que, si existen sistemas de medición en funcionamiento, deben utilizarse sus datos reales en lugar de estimaciones.

El grupo municipal aboga por la firma de un convenio entre ambos ayuntamientos que permita adaptar las liquidaciones a la realidad de los caudales tratados, superando así un criterio judicial que surgió en un contexto diferente y ante la falta de acuerdo entre las partes.

Asimismo, denuncian que ignorar las lecturas de los caudalímetros supone desaprovechar una herramienta clave para garantizar un reparto justo y transparente, evitando que la ciudadanía ferrolana asuma costes indebidos.

Por último, el PSOE insta al gobierno local a defender los intereses económicos de la ciudad mediante una solución consensuada que sustituya las estimaciones por datos reales.