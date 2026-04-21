Ferrol inaugura este jueves la 37ª edición de la Feira do Libro en la plaza de la Constitución

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Ferrol abrirá este jueves una nueva edición de la Feira do Libro, que alcanza ya su 37ª edición y se celebrará hasta el domingo 26 de abril en la plaza de la Constitución. La cita reunirá a ocho librerías y dos editoriales, dando así el pistoletazo de salida al calendario de ferias del libro en Galicia.

La inauguración oficial tendrá lugar a las 12:30 horas con la lectura del pregón, que correrá a cargo de la docente de música y escritora Cristina Otero Correa.

Programación para todos los públicos

La feria contará con una amplia programación dirigida a todos los públicos, especialmente al infantil. Entre las actividades destacan talleres como uno de Pokémon o ‘Xogamos co porquiño San Martiño’, además de propuestas teatrales como ‘Alicia’ de Pedras de cartón o ‘Contos de lobo’ de Ghazafelhos.

También habrá espectáculos como el cuentacuentos musical ‘Oto o xigante comenubes’, de 2plicas teatro musical, así como la presentación musical del libro ‘Xanelas ao mundo’, de la propia Cristina Otero.

El programa incluye además encuentros literarios y charlas, como la conversación sobre ‘Begoña ou o pracer da amizade’, de Beatriz Maceda, o el coloquio en torno a ‘Sanar la memoria’ con Abril Camino. Asimismo, habrá una lectura homenaje a Ramón Otero Pedrayo, una charla sobre la creación de manga con Fidel de Tovar y Dani Bermúdez, y la presentación de la traducción al gallego de ‘Medea y Fedra’ de Séneca.

Durante los cuatro días se celebrarán también firmas de libros en las casetas, con la participación de numerosos autores como Mayte Corbillón, Alba Formoso, Francisco Narla o Roger Cagiao, entre otros.

Horarios y organización

La feria abrirá de jueves a sábado en horario de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas, mientras que el domingo cerrará a las 20:00 horas.

La Feira do Libro está organizada por la Federación de Librerías de Galicia, con la colaboración del Concello de Ferrol.

Pinchando aquí, puedes ver toda la programación de la Feria do Libro