La ‘Plataforma transporte público digno Ferrol y comarca’ denuncia «falta de compromiso» con un servicio «esencial»

La ‘Plataforma transporte público digno Ferrol y comarca’ ha denunciado en el mediodía de este viernes, en una rueda de prensa en la Estación de Autobuses de Ferrol, la «falta de compromiso» con un «servicio esencial» que arrastra «décadas de deficiencias».

La portavoz del colectivo, Teresa Vázquez, acompañada de vecinos, personas con discapacidad y representantes escolares, ha afeado «años de decisiones equivocadas» y ha denunciado el «abandono» de las propias instalaciones.

«Dos puertas cerradas (una de emergencias), seis asientos para sentarse, baños sin papel higiénico y ocho taquillas clausuradas. No hay posibilidad de obtener información», ha desgranado.

Acto seguido, ha leído el comunicado en el que la plataforma invita a la ciudadanía a un encuentro el 11 de junio, a partir de las 15.00 horas, en la misma estación. «Será una jornada abierta para reflexionar sobre el presente y el futuro del transporte público en la comarca, con especialistas en economía, ecología, arquitectura y movilidad», ha incidido. «Cuando hablamos de transporte público no hablamos solo de autobuses u horarios; hablamos de economía familiar, igualdad de oportunidades y calidad de vida», ha subrayado.

Toni, de la asociación Teima Down, ha explicado que para ir a trabajar al polígono Río do Pozo (Pull&Bear), en Narón, debe coger un taxi. «No puedo sacar el carné de conducir. No hay ningún bus para ir a mi trabajo. Me cuesta mucho dinero«, ha afeado.

Manolo López, también de Teima Down, ha señalado que muchos compañeros «pierden oportunidades de cursos, trabajo u ocio porque no tenemos autobuses que funcionen bien». Amparo, vecina de Telleiras (Narón), ha denunciado que lleva más de un año reclamando un servicio en la conocida como carretera de Cedeira.

La plataforma ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, asociaciones y medios para que participen en la jornada del 11 de junio, donde también habrá «sorpresa musical o literaria«. «El transporte público no es un problema de unos pocos; afecta al conjunto de la sociedad y al futuro de nuestra comarca», ha concluido Teresa Vázquez.