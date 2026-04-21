El portaaviones «Juan Carlos I» permaneció unas horas en la ría ferrolana

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(Gráficas Eloy Ferreiro Nieto)-Durante unas breves horas el portaaviones de la Armada Española «Juan Carlos I» ha permanecido en la ría de Ferrol en la mañana de este lunes, día 21 de abril con el fin desembarcar a alumnos y profesores de las Escuelas de especialidades de la Armada de la ESENGRA y de la «Antonio de Escaño» que habían estado a bordo en labores de aprendizaje.

Eran las nueve de la mañana cuando el portaaviones entraba entre castillos para fondear en medio de la ría, frente a Reganosa. Allí se hizo el desembarco de los alumnos y profesores.

El portaaviones procedía de Santander en el marco de un crucero de resistencia iniciado el pasado 13 de abril desde la Base Naval de Rota, destinado a comprobar el funcionamiento de sus sistemas tras las recientes obras de mejora realizadas durante su última varada en los astilleros gaditanos. Hace unos días recogió en Pontevedra a los alumnos de las dos Escuelas.

Una vez desembarcados el «Juan Carlos I», pasadas las diez y media de la mañana se hizo de nuevo a la mar para continuar con su programa de actividades.

EL «JUAN CARLOS I» UN BUQUE CONSTRUIDO EN NAVANTIA-FERROL

El LHD Juan Carlos I (L-61),catalogado inicialmente como Buque de Proyección Estratégica, es un buque portaeronaves y de asalto anfibio de la Armada Española, botado el 10 de marzo de 2008.A la falta de la sustitución de los V-8B Harrier II Plus será un futuro portahelicópteros/portadrones[10] similar a su primo, el TCG Anadolu (L-400).[11] Recibe su nombre en honor al rey Juan Carlos I.

Fue dado de alta en la Lista Oficial de Buques de la Armada y pasó a tercera situación a partir del día 30 de septiembre de 2010, con la designación de L-61 Juan Carlos I, por resolución 600/14700/2010, de 16 de septiembre, del almirante general jefe de Estado Mayor de la Armada, publicada en el Boletín Oficial de Defensa el 28 del mismo mes. En la citada fecha fue entregado a la Armada por Navantia en presencia de su epónimo, el rey Juan Carlos I.

El Juan Carlos I es un buque de guerra multipropósito, de la Armada Española, similar a los LHD estadounidenses de la Clase Wasp, con la adición del ski-jump a proa para mejorar las capacidades de carga de combustible y armamento de los aviones V/STOL, además de un nuevo sistema de propulsión eléctrico de larga autonomía. El diseño fue aprobado en septiembre de 2003 y Navantia Ferrol comenzó la construcción el 20 de mayo de 2005. El buque ha supuesto una carga de trabajo de 3,1 millones de horas para su fabricación y otras 775 000 horas de ingeniería.