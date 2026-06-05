Ferrol promociona su oferta turística en la Semana Verde de Galicia, en Silleda

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El Concello de Ferrol participa un año más en la Abanca Semana Verde de Galicia, que se celebra en el recinto ferial de Silleda hasta el próximo domingo 7 de junio. La presencia de la ciudad en este evento busca reforzar su proyección turística en uno de los principales escaparates promocionales de la comunidad autónoma.

La cita, que alcanza este año su 48ª edición, reúne a numerosos expositores relacionados con el turismo, la actividad empresarial y el sector agroalimentario gallego. Dentro de este marco, Ferrol presenta algunos de los principales atractivos que conforman su oferta turística y cultural.

Entre los elementos promocionados destacan la Semana Santa de Ferrol, declarada Fiesta de Interés Turístico Internacional, y la Festa das Pepitas, reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Galicia. Ambas celebraciones forman parte de la programación de la XII Feira das Festas de Interese Turístico de Galicia (Festur 2026), integrada junto al salón turístico Turexpo Galicia dentro de la Semana Verde.

Según destaca el Concello, estas dos festividades constituyen algunos de los principales reclamos turísticos de la ciudad y forman parte del conjunto de 60 fiestas reconocidas con la declaración de interés turístico en las cuatro provincias gallegas, la cifra más elevada desde la creación de Festur en 2014.

El espacio expositivo de Ferrol incluye además la proyección de diversos vídeos promocionales centrados en los recursos patrimoniales, culturales y paisajísticos de la ciudad. Esta acción se enmarca en la campaña turística ‘Toque Ferrol’, presentada el pasado mes de enero durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

La concejala de Turismo, Maica García, destacó la importancia de participar en este tipo de encuentros para aumentar la visibilidad del destino y fortalecer la imagen de la ciudad. Según señaló, estas ferias permiten acercar la oferta turística ferrolana a potenciales visitantes, además de favorecer el contacto con profesionales del sector y consolidar la marca Ferrol como un destino de referencia dentro de Galicia.