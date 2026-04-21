La oficina de turismo del puerto de Ferrol atendió a más de 1.300 personas en marzo, con un fuerte aumento de visitantes

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La Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) del puerto de Ferrol cerró el pasado mes de marzo con un notable incremento de visitantes. Según informó este martes la concejala de Turismo, Maica García, un total de 1.388 personas fueron atendidas, lo que supone un aumento muy significativo respecto al mismo periodo de 2025.

Del total de visitantes, el 38% fueron turistas internacionales (530 personas), el 36% nacionales (506) y el 25% locales (352). Entre los visitantes procedentes de otras comunidades destacan Madrid, Andalucía y Castilla-La Mancha, seguidos de Galicia, Cataluña, Canarias y la Comunidad Valenciana. En el ámbito internacional, los principales países de origen fueron Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia y Portugal, que en conjunto representaron más del 60% del total de turistas extranjeros, en su mayoría peregrinos.

En cuanto al perfil, la franja de edad predominante se sitúa entre los 31 y los 60 años, que representan cerca de la mitad de los visitantes. Los menores de 30 años suponen algo más del 28%, mientras que los mayores de 60 alcanzan el 23%.

El principal motivo del viaje continúa siendo la realización del Camino Inglés, con un 89% de peregrinos frente a un 11% de turistas interesados en el patrimonio y los atractivos de la ciudad, especialmente en ámbitos como la cultura, la gastronomía y el turismo de naturaleza y playas.

En lo que respecta a la estancia, la mayoría de los peregrinos pernocta una noche antes de iniciar la ruta, aunque comienza a detectarse una tendencia al alza a prolongar la visita a dos noches, lo que repercute positivamente en la economía local.

Los datos reflejan además un crecimiento muy relevante respecto a marzo del año pasado, coincidiendo con la celebración de la Semana Santa. El número de peregrinos pasó de 490 a 923, con 433 más, mientras que las pernoctas aumentaron de 305 a 861 personas. También crecieron de forma notable las consultas de residentes locales, pasando de 110 a 352, impulsadas por el interés en eventos como As Pepitas y la propia Semana Santa.

En conjunto, la oficina atendió a 804 personas más que en marzo de 2025, consolidando el inicio de una temporada turística marcada por la recuperación y el creciente interés por Ferrol y su comarca tras el invierno.

“Este comportamento confirma o atractivo do destino, especialmente vinculado ao Camiño Inglés, e reforza as perspectivas positivas para os próximos meses”, señaló Maica García.