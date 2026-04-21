El alcalde de Ferrol entrega los diplomas a los participantes del curso básico de voluntariado

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, presidió este martes el acto de entrega de diplomas a los 16 participantes del curso básico de voluntariado organizado por el Concello, celebrado en el salón de recepciones del Palacio Municipal.

En el acto también estuvo presente la concejala de Política Social e Inclusión, Rosa Martínez, junto a otros miembros de la corporación.

Durante su intervención, el regidor destacó el valor del voluntariado en la ciudad. “Máis aló de ser unha entrega de diplomas, estamos ante unha celebración do compromiso, da solidariedade e do valor humano de Ferrol”, afirmó. Asimismo, subrayó que “ser voluntario ou voluntaria é decidir mirar ao redor e non quedar indiferente”.

A lo largo del curso, los participantes adquirieron conocimientos y herramientas que les permitirán desarrollar su labor de manera desinteresada en ámbitos como el social, el medioambiental o el cultural.

El alcalde reiteró el compromiso del Concello con el bienestar social y el impulso del voluntariado, señalando que “investir no voluntariado é investir nun futuro mellos e nos veciños e veciñas”. Por último, felicitó a los alumnos y los animó a mantener la motivación, recordando que “hai moitas realidades que precisan de persoas como vós”.

El acto contó además con el acompañamiento musical de la banda DaviGi, cuyo cantante forma parte del grupo de voluntarios que recibieron su diploma en esta edición del curso.