Ferrol acoge la exposición itinerante ‘CONtornos’ con cerca de un centenar de piezas de madera torneada

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Ferrol acogerá desde finales de abril una nueva edición de la exposición itinerante de madera torneada ‘CONtornos’, una iniciativa que busca acercar al público el trabajo artesanal de los torneros.

Según informó la concejala de Turismo, Maica García, la muestra se instalará en la oficina de turismo de la plaza de España y forma parte del calendario cultural previsto para este año con el objetivo de dinamizar este espacio municipal.

‘CONtornos’ es una exposición organizada por el Concello de Xermade, en colaboración con la Xunta de Galicia y Artesanía de Galicia, entre otras entidades. La iniciativa pretende dar a conocer el torneado artesanal en madera y poner en valor el trabajo de los profesionales del sector.

La exposición alcanza en esta ocasión su decimoctava edición y está compuesta por un total de 98 piezas, entre las que se incluyen platos, jarrones, vasos, figuras decorativas o morteros. Todas ellas reflejan diferentes técnicas de elaboración, el uso de múltiples tipos de madera y la incorporación de nuevos materiales al proceso artesanal.

La colección podrá visitarse del 24 de abril al 1 de junio en la oficina de turismo de la plaza de España, en horario de domingo a jueves de 9:00 a 14:00 horas, y los viernes y sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas.

La concejala Maica García destaca que esta propuesta se suma a la programación expositiva anual, reforzando el papel de la oficina de turismo como un espacio activo dentro de la oferta cultural de la ciudad.