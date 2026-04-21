Nova convocatoria de axudas da Xunta para mellorar e equipar instalacións culturais

A Xunta renova este ano o seu apoio á actividade cultural dos Concellos cunha nova convocatoria das axudas para a mellora e equipamento de instalacións culturais. A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, aproveitou a visita á Biblioteca Municipal de Ortigueira, beneficiaria destas achegas no 2025, para recordar que o prazo de solicitude da actual convocatoria está aberto ata o 30 de abril.
Durante a visita, na que tamén participaron o alcalde do municipio, Valentín Calvín, e o director territorial de Cultura, Lingua e Xuventude, Severino Álvarez, Aneiros lembrou que a través desta orde dotada de 500.000 euros de orzamento, o Goberno galego, dentro da súa aposta pola dinamización cultural da Comunidade autónoma, “ve na mellora dos locais municipais e do seu equipamento unha forma de impulsar a actividade cultural, contribuíndo tamén á súa redistribución e ao desenvolvemento de actividades deste eido nas zonas menos poboadas, onde os seus veciños teñan tamén a oportunidade de acceder á cultura”, explicou.
Estas subvencións da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, dirixidas ás entidades locais, contemplan unha axuda máxima de 30.000 euros por Concello, que poderá ascender a 35.000 euros no caso de solicitudes realizadas por agrupacións de municipios. O importe outorgado non poderá superar en ningún caso o 90% do orzamento total do proxecto.
Na pasada edición, catro Concellos da Delegación Territorial recibiron en conxunto case 31.000 euros en achegas. No caso específico de Ortigueira, a subvención foi de 4.000 euros, destinados á adquisición de mobiliario para a realización de actividades de dinamización lectora para diferentes públicos.
Entre as actuacións subvencionables inclúense intervencións relativas ao equipamento e moblaxe de locais; a realización de obras de reforma, ampliación, modernización ou mellora de inmobles, así como a adquisición de materiais técnicos vinculados ao desenvolvemento da programación cultural do local para o que se solicita a axuda e, en concreto, a realización de investimentos en equipamento escénico, iluminación e son, equipamento audiovisual, equipamento xeral, sistemas de prevención e seguridade, novas tecnoloxías, investimentos destinados á posta en funcionamento de locais para usos culturais, investimentos en bibliotecas ou axencias de lectura pública municipais, investimentos en arquivos municipais, así como accións encamiñadas á mellora da accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas e medidas de eficiencia enerxética dos edificios.