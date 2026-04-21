O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport llevan su deporte al Colegio La Salle

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O Parrulo Ferrol continúa con su programa de visitas a centros educativos de Ferrol y su comarca para fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables entre los más jóvenes. En esta ocasión, la iniciativa se desarrolló en el Colegio La Salle, en colaboración con la Fundación Gadesport.

Hasta el centro se desplazaron los jugadores del primer equipo Diogo, Bruno Días y Canoli, en una jornada que resultó especialmente significativa para este último, al tratarse del colegio en el que cursó sus estudios.

Durante la visita, los futbolistas mantuvieron un encuentro con alumnado desde 3º de Educación Primaria hasta 4º de la ESO, con quienes compartieron una charla en la que respondieron a sus preguntas y les acercaron su experiencia en el deporte profesional.

Los jugadores explicaron su día a día en un club de Primera División, además de relatar anécdotas de sus trayectorias deportivas y poner en valor la importancia del esfuerzo, el compañerismo y los hábitos saludables.

La actividad concluyó con el sorteo de diversos regalos entre los estudiantes y con la invitación a asistir al próximo encuentro del equipo ferrolano, que se disputará en el pabellón de A Malata frente al Noia Portus Apóstoli el sábado 2 de mayo a las 20:30 horas.