Cambio de data en Valdoviño do 1º obradoiro “Medrando entre pantallas”

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A actividade terá lugar o 7 de maio no centro sociocomunitario e a participación é de balde.

O primeiro obradoiro do programa de prevención do risco dixital “Medrando entre pantallas” celebrarase o 7 de maio ás 16:30 horas no centro sociocomunitario de Valdoviño -en lugar deste xoves 23 de abril, como estaba previsto inicialmente-.

Deste xeito, a Concellería de Servizos Sociais amplía o periodo de inscrición para as familias, que poden reservar praza na actividade de xeito presencial – planta baixa da casa consistorial-; no teléfono 981 48 70 41 extensión 5 ou email servizos.sociais@concellodevaldovino.com.