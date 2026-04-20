Ferrol recibirá 1,3 millones de euros más para el Servicio de Ayuda en el Hogar hasta 2028

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El Concello de Ferrol contará con cerca de 1,3 millones de euros adicionales para la financiación del Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) durante el trienio 2026-2028, tras la actualización del módulo económico acordada entre la Xunta de Galicia y la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP).

El alcalde, José Manuel Rey Varela, explicó que el Concello solicitó esta actualización, que permitirá incrementar de forma progresiva la aportación autonómica por hora de servicio. Así, pasará de los 12 euros actuales a 16 euros en 2026, 17 euros en 2027 y 18 euros en 2028.

Este aumento supondrá un notable incremento en la financiación total del SAF en la ciudad. De los 1,6 millones de euros recibidos en 2025 se pasará a 1,9 millones en 2026, 2,4 millones en 2027 y 2,9 millones en 2028.

Además, la medida tendrá carácter retroactivo, ya que se aplicará a todas las solicitudes realizadas desde el 1 de enero de 2026.

El regidor destacó que este refuerzo económico llega en un momento en el que el servicio ha experimentado un crecimiento significativo, con un aumento de 9.000 horas entre 2024 y 2025. En este sentido, subrayó que la mejora en la financiación permitirá garantizar una atención de mayor calidad a las personas usuarias y avanzar en un modelo de cuidados basado en la proximidad, la equidad y la atención integral.

Por último, José Manuel Rey Varela agradeció a la Xunta de Galicia el incremento de la dotación destinada a este servicio, que consideró fundamental dentro de las políticas públicas de bienestar social.