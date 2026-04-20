El Concello de Ferrol destina 415.000 euros a la promoción del deporte local

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El Concello de Ferrol ha dado luz verde este lunes en la junta de goberno local a un total de once convenios en el ámbito deportivo por importe de 415.000 euros, con el objetivo de impulsar la promoción y difusión del deporte en la ciudad.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, destacó que “o respaldo deste Goberno ao deporte queda plasmado nestes convenios”, y recordó que en 2026 el Concelo destina un total de 849.000 euros en ayudas a clubes y entidades deportivas.

Este compromiso con el tejido deportivo local también se refleja en el proyecto de la ‘Cidade do Deporte’, que cuenta con un presupuesto global de 18 millones de euros. Entre las actuaciones previstas se incluyen la renovación de instalaciones ya en marcha en FIMO o en los campos de fútbol de Caranza, así como próximas intervenciones en A Gándara y en la cubierta del estadio de A Malata, además de nuevas infraestructuras como la futura ciudad náutica.

Renovación de convenios

En concreto, el Concello renovará su colaboración con diferentes entidades deportivas de la ciudad, entre ellas el Club Universitario Ferrol, el Club Triatlón Ferrol, el Club Atletismo Ría de Ferrol, el Club Basketmi Ferrol, el Club Praia Pantín, la Escudería Automovilística Ferrol, el Club de Remo San Felipe y el A.C.D.R. Grupo Bazán.

El gobierno local avanzó que en las próximas semanas continuará aprobando nuevos convenios con más clubes y entidades deportivas.