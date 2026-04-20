Celtas Cortos, primera actuación confirmada para las Festas de Verán de Ferrol

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El Concello de Ferrol confirmó este 20 de abril el primer concierto del programa de las Festas de Verán 2026, y lo hizo con un guiño muy especial a la fecha: la actuación del grupo Celtas Cortos, conocido por su emblemática canción ’20 de abril’.

El anuncio fue realizado este lunes por el alcalde, José Manuel Rey Varela, quien destacó que “non había mellor día” para dar a conocer esta actuación. La banda vallisoletana se subirá al escenario el próximo 26 de agosto en la plaza de Armas, dentro de su gira ’40 años contando cuentos’.

Fundado en 1986, el grupo alcanzó gran popularidad con el álbum ‘Cuéntame un cuento’ (1991), que incluía temas tan conocidos como ’20 de abril’ y ‘Cuéntame un cuento’. Este trabajo les llevó a ofrecer más de 260 conciertos en apenas dos años, con actuaciones multitudinarias en citas como la Expo de Sevilla 1992 o las fiestas de la Mercè en Barcelona.

A lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria, Celtas Cortos ha publicado 13 discos de estudio, además de recopilatorios y directos, y ha compartido escenario con artistas como Peter Gabriel, Miguel Ríos o Silvio Rodríguez, entre otros.

El concierto en Ferrol contará con un presupuesto de 38.000 euros y será una de las primeras grandes citas musicales del verano en la ciudad.