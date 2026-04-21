Alejandra Álvarez y Hugo López de la AD Judo Ferrolterra, bronces en el Cto de España Infantil y Cadete

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este fin de semana se disputó, en Palma de Mallorca, el Campeonato de España Escolar. La Agrupación Deportiva Judo Ferrolterra participó con 6 judocas entre la categoría Infantil y la Cadete, formando parte de la Selección Gallega, donde también estaba como técnico Alberto Castro.

El sábado fue la jornada de los cadetes con el joven judoca naronés Hugo López en la categoría de -50kg, quien realizó una extraordinaria competición. Se plantó en semifinales ganando sus combates con un gran judo, imponiéndose al catalán Víctor Cabezas y al riojano Imanol Blasco, perdiendo el combate de semifinales con el judoca andaluz Álvaro Gallardo, quien a la postre fue el Campeón. En el combate por el Bronce se impuso al madrileño Daniel Álvarez.

El domingo entraron en liza los judocas de categoría Infantil. Alba Bollo, Iago Miño y Xabier Allegue no pudieron pasar del primer combate sin opción a repesca. Xabi Mauriz perdió su primer combate con el judoca de Castilla León Rodrigo Porres y repescó, ganando este combate al judoca, de La Rioja, Raúl Mier, perdiendo en su segundo combate de repesca, quedando así sin opción a medallas.

Por su parte, la más joven del grupo, Alejandra Álvarez (+63 kg), Infantil de primer año, se alzó con una merecida medalla de Bronce después de su gran temporada en Copas de España. Perdió su primer combate con la judoca madrileña Elena Muñoz, repescando e imponiéndose con claridad a Andrea Santos de Asturias, a Adriana Real del País Vasco y a Violeta Ceriotti de Baleares y plantándose así en el combate por la medalla de Bronce, contra la judoca de Aragón Rocío García a la que se impuso por Ippon.