Jornada de ascenso de temperaturas en Galicia, donde se prevén chubascos tormentosos a partir del mediodía

21 abril, 2026 Dejar un comentario 154 Vistas

Galicia queda este martes bajo la influencia de un centro de bajas presiones al este de la Comunidad, lo que hace aumentar la inestabilidad y dejará cielos con alternacia de nubes y claros, y probabilidad de chubascos tormentosos a partir del mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas en Galicia el 21 de abril de 2026 y diferencia con el día anterior, según Meteogalicia- METEOGALICIA

Según las previsiones de Meteogalicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, las temperaturas máximas experimentarán este martes un incremento moderado, especialmente al norte de Galicia.

Así, se espera que los valores máximos alcancen los 27 grados en En Ourense, Vigo, Lugo, Ferrol y A Coruña, y se quedarán muy cerca en Pontevedra (26 grados) y Santiago (25 grados).

De hecho, muchas estaciones meteorológicas ya registraron temperaturas elevadas en torno a las 9.00 horas, como los 26,6 grados del puerto de Marín, los 25,2 grados en Cabo Udra (Bueu)o los más de 24 grados registrados en Vigo, Salvaterra o Ribadumia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activado aviso amarillo a partir de las 15.00 horas por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas fuertes de viento, chubascos localmente fuertes y granizo. El aviso afecta al interior de la provincia de Pontevedra, noroeste de Ourense, interior y noroeste de la provincia de A Coruña, e interior y norte (A Mariña) de la provincia de Lugo.

 

 

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