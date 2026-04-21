As Pontes licita o desbroce de máis de 224 quilómetros de estradas municipais

21 abril, 2026

O Concello das Pontes aprobou o expediente de licitación dos traballos de desbroce e mantemento dos marxes das estradas de titularidade municipal, que abranguen unha rede viaria de máis de 224 quilómetros.

Esta actuación conta cun orzamento de 109.130 euros e ten como obxectivo principal mellorar a conservación ambiental e reforzar a seguridade viaria, evitando a degradación progresiva dos marxes das estradas causada polo crecemento descontrolado da vexetación.

A falta de mantemento nestes espazos favorece a proliferación de vexetación espontánea, a aparición de especies invasoras, o incremento da biomasa seca —co consecuente aumento do risco de incendios forestais—, así como problemas de drenaxe e procesos de erosión en cunetas, noiros e taludes.

Os traballos consistirán no desbroce e limpeza de herbas, matogueiras e arbustos en cunetas, bermas e noiros, empregando medios mecánicos e, de maneira complementaria, intervención manual nas zonas de difícil acceso ou onde non sexa posible a maquinaria.

A actuación organizarase en dúas fases: unha primeira entre os meses de maio e xullo, e unha segunda a partir de agosto, co fin de optimizar a planificación dos traballos e a utilización dos recursos dispoñibles.

O Concello das Pontes destaca que estas intervencións son fundamentais para garantir o bo estado da rede viaria municipal, mellorar a seguridade da circulación e previr riscos ambientais como incendios forestais, erosión do terreo e deterioro das infraestruturas.

