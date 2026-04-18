Concierto de música sacra en Pontedeume-(Julia Dopico Vale y Piñeiro)

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Julia M.ª Dopico Vale y Piñeiro

El sábado pasado 11 de abril en la Iglesia Parroquial de Santiago de Pontedeume‒un verdadero tesoro arquitectónico‒ tuvo lugar un concierto de música sacra organizado por la Coral Polifónica Eumesa dirigida por Xosé Paz Fernández, el eumés que se mantiene firme en su vocación musical a lo largo de toda una vida.

Presentó el acto Alejandra Bellón, realzando la labor conjunta de hombres y mujeres que altruistamente mantienen viva la tradición de cantar juntos; como en una “sinfonía coral”, tan antigua como nuestra propia existencia, tanto en la espiritualidad de coros religiosos como en los festivos cantos tabernarios u otros en los que se resalta un sentir común, un propósito hermanado; algo que Beethoven lleva a la mejor praxis con su Oda a la alegría creando una melodía que resuena con el sutil eco…Todos los hombres vuelven a ser hermanos bajo el ala suave de la alegría.

Este encuentro coral comenzó con la Coral Polifónica de San Martiño de O Grove. Cofradía de Pescadores, dirigida por la jovencísima Clara García Dorado e interpretando un repertorio rigurosamente clásico y excepcionalmente bello: el anónimo Gran Signor, el Ave María de Victoria, pieza clave de la música renacentista española y de Mozart, “el divino”, Ave Verum Corpus y Dona Nobis Pacem, de carácter tan sereno como esperanzador.

Continuó la Coral Polifónica del Casino Tenis Club, de Ferrol, formada por aproximadamente cuarenta voces mixtas de gran calidad y dirigida por Andrés Álvarez Toirán, interpretando Signore delle cime de

Giusepe de Marci, Stabat Mater del húngaro Zoltán Kodály, un arreglo de The Sound of Silence de Simon & Garfunkel y nuevamente el Dona Nobis.

Y para concluir, los anfitriones, la Coral Polifónica Eumesa acompañada por el pianista Pablo Nistal y con

la colaboración de la solista Ana Belen Manteiga, de voz dulce, nítida y de matices encantadores. Bajo la dirección de Xosé Paz, tan entusiasta y vital, alma mater del evento, interpretaron el Regina Coeli de A. Lotti, el Requiem aeternan de Bruckner, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? ‒Elí, Elí…‒ de M. Frisina y Amén,

nuevamente de Victoria. Ellos pusieron el punto final a esta velada espiritual, musical y fraterna.