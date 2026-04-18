Talas rápidas, obras lentas–(Enrique Barrera Beitia)

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Enrique Barrera Beitia

El retraso en las obras del castillo de San Felipe, la tala de árboles en la plaza de Rosalía de Castro, la adjudicación del nuevo contrato de recogida de basuras, y un nuevo aparcamiento en la zona de A Malata, han sido a mi entender las cuatro noticias más relevantes en el ámbito municipal en los últimos días. Es significativo que nuestro alcalde haya remodelado el gobierno local en un intento de mejorar el ritmo de trabajo y el control de las obras cuando encaramos la recta final del mandato, y es que motivos de preocupación no le faltan.

El Instituto de Transición Justa concedió una subvención de casi un millón de euros para realizar reformas dentro del castillo de San Felipe, para dotarlo de un Plan de Usos que revitalice este barrio de tan difícil acceso. La subvención está condicionada a que las obras se ejecuten en el plazo previsto, pero están al 45%, existiendo un riesgo altísimo de perder la subvención. El gobierno local habla del mal tiempo como motivo del retraso, pero ha habida una imperdonable falta de seguimiento de la obra.

La tala de los árboles en la plaza Rosalía de Castro ha generado un descontento mayoritario entre los vecinos, y el gobierno local se defiende indicando que era una petición de la A de VV del barrio y que había un proyecto del anterior gobierno que contemplaba la desaparición del arbolado, cuando de los doce árboles sólo se contemplaba la eliminación de tres “por razones de accesibilidad”. No pongo en duda que la A de VV lo haya pedido, pero tendría que explicar las razones, por no decir que hay ocasiones en que un gobierno municipal puede y debe oponerse a determinadas peticiones.

Nunca el casco urbano había estado tan invadida por vertederos incontrolados, aunque una nueva empresa

gestionará la recogida de la basura en nuestra ciudad en los próximos meses, y aunque esta situación mejorará, es criticable que teniendo mayoría absoluta hayan tardado tres años en tramitarlo.

Para terminar, y cuando escribo este artículo, el gobierno local anuncia que eliminará en A Malata un campo de entrenamiento y otro de Futbol 7, para hacer un aparcamiento de superficie. Puede ser que sobren instalaciones deportivas en Ferrol y que no se usen, pero no creo que sea esta la realidad.