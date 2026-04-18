El Kutxabank Araski le hace mucho daño al Baxi Ferrol

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Adán Puentes (X: @adanpuentes | IG: @adanpuentes89)

La clasificación para el playoff por el título y una nueva participación en la Eurocup Women se ha puesto muy cuesta arriba, pero no imposible para el Baxi Ferrol, tras caer por 86-66 en su visita al Kutxabank Araski, en la 29ª jornada de la Liga Femenina Endesa, disputado en la tarde del sábado, en el Polideportivo Mendizorrotza (Álava).

El partido empezaba con las espadas por todo lo alto con un triple de Lahtinen para las vascas, algo que era rápidamente devuelto por Blanca Millán. Las locales, conscientes de la importancia de este duelo en su lucha por la permanencia, conseguía una mini renta de cinco puntos gracias a otro triple de Toussaint, gracias a su presión a toda la pista, principalmente en defensa, provocando fallos en las jugadoras del Baxi Ferrol, haciendo que no estuvieran cómodas. Las de Lino López lograban ponerse a un punto gracias a dos triples seguidos de Moira Joiner, aunque el Kutxabank Araski seguía con su buena efectividad desde la línea de tres. Clementine Samson era la siguiente protagonista de las ferrolanas con cinco puntos seguidos, sin embargo, eran las locales las que cerraban el primer cuarto por delante 24-18.

Parecía que el Baxi Ferrol se acercaba nada más empezar el segundo cuarto con una canasta de Claire Melia debajo del aro, pero la exjugadora Noa Morro salía muy motivada a la pista con una canasta y un triple en pocos segundos. Durante los siguientes minutos el juego se volvía muy físico, con muchos fallos en ambos equipos y no avanzaba la anotación. Los problemas continuaban para las ferrolanas con las faltas en ataque a Ine Joris y las dos a Claire Melia. Lograban reponerse a esto con un triple de Moira Joiner y otro de Blanca Millán para quedarse a tan solo tres puntos y, poco después Elena Rodríguez empataba el partido con el 30-30, siendo Moira Joiner la que las ponía por delante, pero esto solo era un espejismo, en una gran recta final de las vascas que, con una canasta de Noa Morro y dos robos de las vascas dejaban el partido al descanso en 42-37.

El Baxi Ferrol quería empezar fuerte por todo lo alto con un triple de Blanca Millán que era rápidamente respondido por Urbaniak, lo que motivaba al cuadro vasco que aprovechaba los fallos de las ferrolanas para abrir poco a poco más las distancias, yéndose por encima de los diez puntos con triples de Lahtinen y Noa Morro. Esto hacía mucho daño a un Baxi Ferrol que no daba reaccionado y un Kutxabank Araski totalmente crecido, con el apoyo de su afición y el viento de cara para dejar el partido con 68-48 para el último cuarto.

Blanca Millán seguía intentando tirar del carro de un Baxi Ferrol que se le iba agotando el físico y las ideas, y, a pesar de dos canastas seguidas de Dalayah Daniels, las vascas controlaban las distancias. El partido quedaba sentenciado a pocos minutos, fruto de la dureza física, Blanca Millán protestaba visiblemente enfadada una acción en la que tenía razón, siendo sancionada con una falta técnica, que ya era el hachazo definitivo por parte del Kutxabank Araski anotando ese tiro libre, más otros dos posteriores de esta acción. La fortuna también estaba de parte de las locales en los últimos minutos, con triples que parecían salir del aro, acabando dentro, haciendo que la distancia final fuese de veinte puntos, con 86-66 en el marcador.

Con este resultado, el Baxi Ferrol tiene 13 victorias y 16 derrotas, en el 9º puesto de la tabla. Para la próxima jornada, la última de la liga regular, las ferrolanas recibirán al Innova-TSN Leganés, en un partido que se disputará el sábado 25, a las 19:00 horas, en el Pabellón de A Malata.

Kutxabank Araski: Hill (2), Urbaniak (13), Morro (15), Toussaint (12), Lahtinen (18) – también jugaron – Brotons (0), Castellano (0), Dembelé (11), Jourdain (2) y Mollenhauer (13).

Baxi Ferrol: Sotolova (0), Millán (15), Melia (4), Daniels (11), Joiner (23) – también jugaron – Sánchez-Ramos (2), Samson (5), Rodríguez (4) y Joris (2).

Árbitros: Asier Quintas Álvarez, Rodrigo Garvin Domingo y Juan Alberto Pinela García.

Parciales: 24-18, 18-19, 26-11 y 18-18.

Pabellón: Polideportivo Mendizorrotza (Álava).