El alcalde de Ferrol mantiene un encuentro con la Asociación Movilidad Humana

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, mantuvo en la mañana de este viernes un encuentro con representantes de la Asociación Movilidad Humana, en una reunión en la que también estuvo presente la concejala de Mujer, Igualdad y Multiculturalidad, Elvira Miramontes.

Durante la reunión, los miembros de la entidad —que cuenta con cerca de 300 socios en Ferrol y su comarca— dieron a conocer al regidor las principales actividades y proyectos que desarrollan desde su sede, situada en la Casa Solidaria, un edificio municipal que acoge diversas iniciativas de carácter social.

El alcalde puso en valor el papel del tejido asociativo de la ciudad, destacando la labor solidaria de las entidades que trabajan con las personas más vulnerables. En este sentido, Rey Varela subrayó la importancia de la colaboración entre administración y colectivos sociales, señalando que el trabajo conjunto “contan co noso respaldo e colaboración, traballando xuntos e en rede prestaremos un mellor servizo a todos os nosos veciños”.