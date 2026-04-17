Un equipo do IES de Fisterra e outro do «Tirso de Molina» de Ferrol gañan a V Olimpíada Robótica nas categorías Promesas e Elite

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O equipo Los amigos no mienten do IES Fin do Camiño de Fisterra e o equipo Todo sin querer do Colexio Tirso de Molina de Ferrol conseguen o premio Todo Terreo nas categorías Promesas (1º e 2º de ESO) e Elite (2º e 3º de ESO) na V Olimpíada Robótica da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF) que tivo lugar, este venres 17 de abril, entre as 09:30 e as 14:00 horas, no Pavillón Municipal de Esteiro e no Salón de Actos Concepción Arenal do Campus Industrial de Ferrol.

A vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, o director do Campus Industrial de Ferrol, Marcos Míguez, e director da Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF), Vicente Díaz, fixeron entrega do premio Todo Terreo nas categorías Promesas e Elite aos dous equipos que maior puntuación obtiveron no cómputo global das tres probas do torneo: o segueliñas, o “barrendeiro” e a competición de sumo.

Nesta V Olimpíada Robótica participaron máis de 140 alumnos e alumnas de ESO repartidos en 33 equipos – 8 na Categoría Promesas e 25 na Categoría Elite – do IES Saturnino Montojo, do IES Ricardo Carvalho Calero e do Colexio Tirso de Molina de Ferrol, do IES As Telleiras de Narón, do IES Fin do Camiño

de Fisterra, do CPR Fonteboa de Coristanco e do IES Perdouro de Burela.

PREMIOS

Categoría Promesas (1º e 2º de ESO)

Proba: Segueliñas

Premio Correcamiños de Ouro – Los amigos no mienten, do IES Fin do Camiño de Fisterra

Premio Correcamiños de Prata – Homer, do Colexio Tirso de Molina de Ferrol

Proba: Barrendeiro

Premio Vasoira de Ouro – Los amigos no mienten, do IES Fin do Camiño de Fisterra

Premio Vasoira de Prata – Fillos de Fisterra, do IES Fin do Camiño de Fisterra

Proba: Sumo

Premio Titán de Ouro – Los amigos no mienten, do IES Fin do Camiño de Fisterra

Premio Titán de Prata – Evangelion, do IES Ricardo Carvalho Calero de Ferrol

Categoría Elite (3º e 4º de ESO)

Proba: Segueliñas

Premio Correcamiños de Ouro – Londres Pro, do IES Fin do Camiño de Fisterra

Premio Correcamiños de Prata – A Charca, do IES Fin do Camiño de Fisterra

Proba: Barrendeiro

Premio Vasoira de Ouro – A Charca, do IES Fin do Camiño de Fisterra

Premio Vasoira de Prata – Londres Pro, do IES Fin do Camiño de Fisterra

Proba: Sumo

Premio Titán de Ouro – Todo sin querer, do Colexio Tirso de Molina de Ferrol

Premio Titán de Prata – Escuadrón Todoterreno, do CPR Fonteboa de Coristanco