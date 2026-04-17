O Parrulo Ferrol y la Fundación Gadesport acercan el fútbol sala este viernes al CEIP A Solaina

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O Parrulo Ferrol continúa reforzando su compromiso con la promoción del deporte base y los hábitos de vida saludables a través de sus visitas a centros educativos de Ferrol y comarca. En esta ocasión, el club, en colaboración con la Fundación Gadesport, visitó este viernes el CEIP A Solaina, en Narón.

La expedición parrula estuvo formada por los jugadores del primer equipo Malaguti y Novoa, el segundo entrenador Pol Cuairán y el coordinador de la Escuela, Gonzi, quienes compartieron la jornada con el alumnado de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria.

Durante el encuentro, los representantes del club acercaron a los escolares su día a día en un equipo de Primera División, además de relatar experiencias personales y curiosidades de sus trayectorias deportivas. La actividad también sirvió para poner en valor los principios del fútbol sala, haciendo especial hincapié en la importancia de mantener hábitos saludables.

El alumnado participó activamente, formulando preguntas a los invitados y disfrutando de un ambiente cercano que concluyó con la firma de autógrafos.

Como colofón a la jornada, se realizó un sorteo de regalos entre los asistentes y se les invitó a acudir al próximo compromiso del equipo, que tendrá lugar este domingo a las 13:00 horas en el pabellón de A Malata, donde O Parrulo Ferrol se enfrentará al Servigroup Peñíscola.