El PSOE de Ferrol exige a Rey Varela medidas de seguridad “serias” en el paseo marítimo de Caranza

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El Grupo Municipal Socialista de Ferrol ha reclamado este viernes al alcalde, José Manuel Rey Varela, la adopción de medidas de seguridad “serias” en el paseo marítimo de Caranza tras el reciente derrumbe de parte de un muro en este tramo del Camiño Inglés.

Desde el PSOE critican la “pasividade temeraria” del gobierno local y consideran “insuficiente” la actuación realizada hasta el momento, que se limita a la colocación de una cinta de plástico en la zona afectada. A su juicio, esta solución “non ofrece ningunha garantía” ni para los vecinos ni para los peregrinos que transitan por el lugar, siendo esto un «insulto á seguridade cidadá.«

Los socialistas recuerdan que ya habían advertido del mal estado de este tramo durante la presentación del Plan de Barrios de Caranza, señalando la existencia de desprendimientos y la falta de mantenimiento.

“É inaceptable que, tras saír repetidamente nos medios e tras os nosos avisos, o goberno local siga sen facer nada para solucionar o problema”, señalan desde el grupo municipal, que advierte de la necesidad de intervenir antes de que se produzca algún incidente de gravedad.

Además, el PSOE subraya la relevancia de este punto dentro del Camiño Inglés, por el que han pasado 2.870 peregrinos en lo que va de año, según datos oficiales. Una cifra que, indican, pone en riesgo no solo la seguridad de los usuarios, sino también la imagen turística de la ciudad.

En este sentido, critican que “mientras o alcalde presume de cifras de turismo mentres permite que a imaxe que os visitantes levan da nosa cidade sexa a de muros caídos e falta de seguridade nunha ruta xacobea internacional”.

Por todo ello, el Grupo Socialista insta al gobierno local a llevar a cabo una intervención técnica urgente que incluya un vallado de seguridad efectivo, la consolidación del muro y del firme del paseo, así como un mantenimiento integral de la zona.

“O tempo das escusas e da desidia administrativa xa pasou. Rey Varela debe garantir a seguridade das persoas antes de que teñamos que lamentar danos irreparables”, concluyen.