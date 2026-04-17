El Valdetires Ferrol, a por un triunfo en Ibiza ante un rival directo

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El Valdetires Ferrol afronta este sábado un nuevo compromiso liguero con su visita al San Pablo Eivissa, en la 27ª jornada de la Segunda División, que se disputará a partir 19:30 horas, en el Pabellón Es Viver (Ibiza), en un encuentro en el que el técnico, Manu Lombardía, confía en las opciones de su equipo para sumar los tres puntos.

El entrenador ferrolano aseguró que el viaje está “perfectamente planificado” y destacó que el grupo tiene claras las ideas sobre cómo competir ante un rival de nivel similar. Además, recordó el precedente de la primera vuelta, un partido atípico que tuvo que completarse en una segunda fecha debido a la condensación en el pabellón y que acabó con victoria ferrolana, en una reanudación muy disputada sobre la pista del Pabellón de Esteiro.

Lombardía también puso el foco en una de las jugadoras más destacadas del conjunto balear, Fay Villar, autora de 39 goles en lo que va de temporada, señalando la importancia de no permitirle jugar cómoda sobre la pista, siendo la referencia de un equipo que ocupa el 9º puesto de la tabla, con 36 puntos.

Con todo, el técnico se mostró confiado en que, si el equipo ofrece su mejor versión, podrá regresar a Ferrol con un resultado positivo, aunque advirtió de que, en caso contrario, tocará sufrir para intentar puntuar, en plena lucha de clasificación para disputar la Copa de la Reina la próxima temporada, situadas ahora mismo en el 7º puesto de la tabla, con 40 puntos, y con un partido menos.