Abierto en Neda el plazo de presentación para la XXIV Gala Deportiva

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Se distinguirá a los mejores deportistas de la localidad en funciones de los méritos obtenidos en la temporada 2024-2025.

Neda premiará a los mejores atletas de la ciudad durante el mes de mayo. El Ayuntamiento, ya inmerso en la organización de su XXIV Gala Deportiva, contará una vez más con la opinión y participación del sector. Por ello, ha abierto el plazo para que particulares, clubes, asociaciones o federaciones presenten sus candidaturas.

Una vez más, la administración local premia al mejor atleta del municipio, en función de los resultados obtenidos durante la temporada 2024-2025. Podrán optar a este premio los atletas residentes en el municipio o con algún vínculo con la localidad (personal, laboral, familiar, de nacimiento o deportivo). En cualquier caso, solo se considerarán los atletas federados.

El evento deportivo también premiará a los mejores atletas jóvenes, tanto masculinos como femeninos (menores de edad con potencial para convertirse en grandes atletas). Además, se podrán otorgar menciones especiales a equipos, entrenadores, directivos, entidades públicas o privadas y grupos que destaquen por su labor en la promoción, el apoyo y el desarrollo del deporte.

Hasta el 8 de mayo, cualquier persona física o jurídica, asociación, centro educativo, organización pública o privada o entidad relacionada con la actividad física y el deporte en Neda, podrá presentar su candidatura a través del registro general del Ayuntamiento, en la Sede Electrónica Municipal o en persona en la sede del Ayuntamiento. Las candidaturas deberán ir acompañadas de los resultados deportivos oficiales pertinentes, expedidos y certificados por el club, entrenador o federación correspondiente.

Las bases del proceso y el modelo oficial para la presentación de candidaturas pueden descargarse en este enlace. Los proponentes también deben enviar dos fotografías de sus candidatos a la dirección de correo electrónico escolasneda@gmail.com . Un jurado, designado por la Junta de Gobierno local, tomará la decisión.

BASES GALA SPORT 2026 Y MODELO DE SOLICITUD OFICIAL