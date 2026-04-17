Avanzan las obras de remodelación de las pistas de fútbol de Caranza para crear un nuevo campo de fútbol 11

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Las obras de remodelación de las actuales pistas de fútbol 8 del parque deportivo de Caranza avanzan a buen ritmo con el objetivo de transformarlas en un nuevo campo de fútbol 11. En estos momentos, los trabajos se centran en el movimiento de tierras necesario para la futura instalación de las gradas.

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, informó este viernes de la evolución de este proyecto, que abarca una superficie de 8.900 metros cuadrados y cuenta con un presupuesto superior a los 809.000 euros.

La actuación contempla la unificación de los dos campos de fútbol 8 existentes en uno solo de fútbol 11, que a su vez podrá dividirse de forma transversal en dos terrenos de juego de fútbol 8. La nueva instalación dispondrá de césped artificial homologado y estará equipada con porterías, banderines, banquillos cubiertos, redes de protección y otros elementos deportivos.

Asimismo, se instalará una grada descubierta de hormigón prefabricado de 45 metros de longitud y siete niveles, situada sobre el talud resultante de la ampliación del campo. Estas mejoras permitirán incrementar de forma notable la funcionalidad y calidad de las instalaciones, adaptándolas a las necesidades actuales de los clubes y deportistas de la ciudad.

El proyecto incluye también la implantación de un sistema de riego centralizado, recogida de aguas pluviales y drenaje del campo con recuperación de agua para riego, además de un nuevo sistema de iluminación LED mediante mástiles. Las zonas libres que resulten tras la reordenación del campo serán acondicionadas con césped natural.

Por otra parte, en relación con las instalaciones deportivas de A Gándara, las obras de mejora ya han sido adjudicadas por un importe superior a los 306.000 euros, y se prevé que puedan comenzar en las próximas semanas.

Ambas actuaciones se enmarcan dentro del proyecto estratégico “Cidade do Deporte”, cofinanciado por la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Deportes.