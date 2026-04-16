La plantilla de Navantia Ferrol veta por unanimidad las horas extra para forzar el cumplimiento del convenio

La asamblea de trabajadores de Navantia Ferrol ha aprobado este jueves, por unanimidad, una medida de presión consistente en el boicot y la prohibición total de realizar prolongaciones de jornada (horas extra), con la única excepción de aquellas tareas que resulten imprescindibles para la seguridad de las instalaciones y las personas.

Según ha podido saberse a través de fuentes sindicales de CGT, la decisión busca forzar a la dirección de la compañía pública a cumplir el convenio colectivo, especialmente en lo referente a las salidas anticipadas y los contratos de relevo, actualmente bloqueados por falta de relevistas.

«Hay compañeros aquí que ya deberían estar en su casa con el contrato de relevo y que todavía no lo están. Es lo más sangrante«, ha declarado un portavoz sindical, denunciando que la empresa ha estado «violando el convenio durante meses».

El representante de CGT explicó que el comité mantuvo una reunión previa con la máxima dirección de Navantia en la que la empresa se comprometió a buscar una solución para desbloquear estos relevos. Sin embargo, la desconfianza de la base llevó a la asamblea a no levantar las medidas de presión. «¿Nos íbamos a fiar de una empresa que se atrevió a violar el convenio?«, se preguntó el sindicalista, justificando la votación en contra de la inacción.

CONTRA LAS LISTAS NEGRAS

En la misma asamblea, y sin necesidad de votación formal ante el consenso alcanzado, se ratificó la convocatoria de una asamblea-paro de una hora para este jueves a las 10.00 horas en la puerta principal de Navantia Ferrol. A esta movilización están llamados tanto el personal principal como el de las empresas auxiliares.

El objetivo de la protesta es mostrar solidaridad con los trabajadores de la industria auxiliar en los astilleros de la bahía de Cádiz para denunciar la existencia de «listas negras».