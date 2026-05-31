El comité de Navantia Ferrol exige un desmentido tras declaraciones de su presidente sobre la entrada de capital privado

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

La representación de la plantilla manifiesta un «rechazo sindical unánime» a cualquier cambio en el carácter 100 % público de la compañía.

El comité de empresa de Navantia Ferrol ha mostrado su rechazo a las recientes declaraciones del presidente de la compañía, Ricardo Domínguez, sobre una posible entrada de capital privado, lo que ha generado «preocupación y sorpresa» en toda la plantilla, según denuncian.

En un comunicado, los representantes de los trabajadores remarcan que una persona con un cargo de su relevancia no puede excusarse en una «reflexión personal» ni alegar que sus palabras han sido «descontextualizadas«. De ser así, exigen que las desmienta públicamente, dado que sus afirmaciones suponen «un cambio de paradigma en el carácter público de la empresa».

El comité recuerda que ha reclamado en múltiples reuniones –y también públicamente– la negociación de un Plan estratégico que aborde aspectos clave como el empleo, el relevo generacional, la carga de trabajo y las inversiones, con el objetivo de garantizar la viabilidad a largo plazo de Navantia.

«El rechazo sindical unánime del comité de empresa a la entrada de capital privado en Navantia es claro: defenderemos firmemente su carácter 100% público, como garante de empleo de calidad, estabilidad laboral y generación de riqueza en las comarcas», señala el texto.

Ante esta situación, los trabajadores exigen un desmentido público inmediato. De lo contrario, advierten, podría interpretarse como un «globo sonda» o una reorientación política ante el accionista y futuros cambios políticos.

Asimismo, instan al accionista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a pronunciarse, pues entienden que su silencio sería interpretado como un respaldo a estas declaraciones.

Por último, el comité reclama una investigación «exhaustiva» sobre la gestión actual de la empresa en relación con la materialización del Plan y las inversiones que se están llevando a cabo.