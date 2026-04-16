Brillante inauguración en Exponav del 42º Salón de la Mujer en la Pintura de la Sociedad Artística Ferrolana

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Inaugurada la 42ª edición del tradicional Salón de la Mujer en la Pintura de la SAF en la sala Carlos III de la Fundación Exponav, con participación de una treintena de artistas pintoras.

La Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de Ferrol vivió este jueves la inauguración de la 42º edición del Salón de la Mujer en la Pintura organizado por la Sociedad Artística Ferrolana-SAF, y que en esta ocasión cuenta con la participación de una treintena pintoras, no sólo de la comarca de ferrolterra sino también de otros puntos de la geografía gallega bajo el comisariado de la pintora y delegada de arte de la SAF, Corín Cervera. El acto sería abierto por el Gerente de la fundación Exponav, Rafael Suárez, al que siguieron unas palabras del Presidente de la SAF, el Dr. Ricardo Díaz-Casteleiro Romero y del Concejal de Cultura del Concello de Ferrol, José A. Ponte Far, el cual que expresó su felicitación por este tipo de actividad que mantiene una ya «histórica entidad cultural y artística, como es la SAF, y a las mujeres que practican la pintura».

El acto contaría con la asistencia de numeroso público, la presencia también de diferentes directivos de la vetarana Asociación cultural ferrolana así como de la participación activa del General Comandante de la Fuerza de protección de la Armada Manuel García Ortiz, del Almirante-RV Ignacio Frutos, del Director del Museo naval de Ferrol, el CF Juan Gómez Corbalán y de la concejala de Ferrol, Elvira Miramontes.

El evento contó con la edición de un vistoso catálogo editado por la empresa local Ivográficas y la entrega a todas las participantes de un ejemplar del libro «Diálogos, Meis-Pardo«, donados por el ayuntamiento de Ferrol.

Un Salón que arrancaba ya en los años «80», promovido en su día por el pintor y crítico de arte Carlos Barcón Collazo, que viene celebrándose desde entonces y anualmente en diferentes salas expositivas de la ciudad de Ferrol y que en esta ocasión pondrá a disposición de los amantes de la pintura una exposición que podrá ser visitada hasta el 3 de Mayo, en horario de martes a domingo de 11.30 a 20.00 horas.

Próximos eventos de la Sociedad Artística Ferrolana-SAF

Por otro lado la SAF anuncia la convocatoria y celebración del ‘XVIII Concurso de Piano Juvenil Gregorio Baudot’, cuyas pruebas y entrega de premios a los galardonados será el día 25 de abril, en el Auditorio de la Afundación de Ferrol. Asimismo, este mismo mes será fallado el Premio de la Música Gregorio Baudot/2026, que cada año la entidad concede a la entidad musical que destaque en ésta modalidad.

Por primera vez la SAF y dentro del presente año, concederá también la primera ‘Medalla Sotomayor’, al pintor gallego que por sus trayectoria artística, sus méritos o galardones, sea merecedor a dicho galardón. Además en los salones del Casino Ferrolano, en el mes de octubre, se celebrará una exposición colectiva de pintura en homenaje y recuerdo a una sobresaliente figura de la pintura local que se estime merecedora.

La SAF , una vez más, colaborará este 2026 con el Museo Naval de Ferrol, en la organización y celebración del ‘V Premio de Pintura de la Mar Almirante’.

Dentro de sus próximos proyectos, se encuentra la edición del ejemplar «Pintores Ferrolanos/Semblanzas» a cargo del pintor y Académico de Bellas Artes Carlos Barcón y la edición del cuaderno «Poetas Ferrolanos del Ayer y del Hoy«, a cargo del profesor y poeta Vicente Araguas y de Carlos Barcón-fundador de la revista Poesía Galicia.