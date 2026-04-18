As áreas de baño de Ares, Chanteiro e O Raso-Seselle reciben a clasificación sanitaria ‘Excelente’

18 abril, 2026

Os principais areais da vila de Ares delimitados como zonas de baño veñen de obter esta semana a máxima clasificación en termos sanitarios, acadando o ‘Excelente’ para a tempada 2026 que outorga a Consellería de Sanidade da Xunta, o organismo autonómico encargado de establecer a calidade das augas de baño.

Playa Chanteiro

Así, as praias de Ares, Chanteiro, O Raso e Seselle obtiveron unha distinción que garante aos bañistas condicións sanitarias óptimas, de cara a que poidan gozar das praias partindo dos estándares de seguridade e salubridade máis altos da clasificación da Consellería. O Servizo de Control de Riscos Ambientais certifica así a súa idoneidade de cara ó verán.

Playa Ares-Xuncal
Acceso playa Seselle-Ares

