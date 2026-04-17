Un motorista herido grave al colisionar contra él un coche, en Xuvia, Narón

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Un motorista resultó herido al colisionar con su vehículo contra un coche, en la carretera de Castilla, en las inmediaciones de la rotonda de O Ponto, en Xuvia, Narón.

En el Centro Integrado ás Emerxencias 112 Galicia se recibió el aviso de un particular informando sobre el accidente y solicitando ayuda para el motorista, que se encontraba, tirado y al parecer podía ser de gravedad.

El accidente ocurrió a la altura del número 746, frente a la cervecería «A estrela do Ponto» y según testigos presenciales el conductor del coche que circulaba dirección Xuvia giró hacia la izquierda invadiendo el carril contrario, colisionando contra una moto que circulaba direcciòn Ferrol alcanzado al motorista, que llevaba puesto el casco, y derribándolo.

De inmediato desde el CIAE 112 se informó a Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que acudió con una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y a la Policía Local.

La Policía Local tuvo que regular el tráfico en la zona y el accidentado, que fue atendido en principio por algunos ciudadanos, fue trasladado en la ambulancia del 061 a los servicios de urgencias del hospital «Arquitecto Marcide» del Complejo Hospitalario Universitario (CHUF) de Ferrol. Al parecer su estado en principio era grave ya que sufrió un fuerte golpe con posible desgarro en la pierna izquierda.

Instruye diligencia el equipo de atestados de la Policía Local. Al conductor del coche se le realizó la prueba de alcoholemia.