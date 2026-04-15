«As claves xurídicas e xeopolíticas das ameazas á orde internacional», a debate, este viernes en el Campus Industrial de Ferrol

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El aula Magna de la Facultad de Humanidades y Documentación del Campus Industrial de Ferrol acoge, este viernes 17 de abril, a partir de las 10:00 horas, la jornada “Ameazas á orde internacional. Claves xurídicas e xeopolíticas”, organizada por el Grupo de Investigación Constitucional, Internacional y Europea (InCIE) de la Universidade da Coruña (UDC), bajo la dirección de los investigadores Jorge Quindimil y Marta Sobrido.

El programa del evento incluye un total de cuatro sesiones de trabajo. A las 10:30 horas dará comienzo la primera de ellas, titulada “Lawfare internacional: a utilización do dereito internacional como arma estratéxica”. En ella, intervendrán la profesora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC), Celia Martínez; el profesor de la Universidad Pablo Olavide (UPO), Antonio Lazari; el profesor de la Universidad CEU Fernando III y exasistente jurídico del Cuartel General Supremo Fuerzas Aliadas OTAN, Borja Montes (on line); el profesor de la Universidad de Murcia (UMO), Carlos Gil, y el catedrático de Derecho Internacional de la Lunds Universitet de Suecia, Ulf Birger Linderfalk. Ejercerá de moderadora, la catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Montserrat Abad.

A las 12:00 horas está programada la segunda sesión de trabajo, “Conflitos territoriais e competencia polos recursos”, en la que participarán el profesor de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Bautista; el catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad del País Vasco (UPV), Juan Soroeta; la profesora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Elena Conte (on line); el profesor de la Universidade da Coruña (UDC), Jorge Quindimil; y el investigador de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) en el Proyecto PaxNatura, Felipe Romero. Moderará la mesa, el consejero y abogado ante a Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, así como exjefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Carlos Jiménez.

La tercera sesión, titulada “A regulación internacional dos espazos comuns”, dará comienzo a las 15:00 horas y, en ella, intervendrán el profesor asociado de la Universidad de Alcalá (UAH) y fundador de la plataforma Negocio Responsable, Alberto Jiménez; la profesora de la Universidad de Valladolid (UVA) y asesora de la delegación española ante la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (AIFM), Esther Salamanca; la profesora de la Universidade da Coruña (UDC) y asesora de la delegación española ente la Reunión Consultiva del Tratado del Antártico (RCTA), Marta Sobrido, y la profesora de la Universidad de Jaén (UJA) y asesora de la delegación española ante la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (COPUOS) de la ONU, Carmen Muñoz. Ejercerá de moderadora, la profesora de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y coinvestigadora principal del Proyecto INVESP, Elena Crespo.

A las 16:30 horas dará comienzo la cuarta y ultima sesión “(Des)gobernanza dos océanos” en la que participarán el profesor de la Universidad de Sevilla (US) co investigador principal del Proyecto PaxNatura, Joaquín Alcalde; el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Carlos Teijo; el profesor de la

Universitat Jaume I (UJI), Alberto Arrufat, y el capitán de navío y jefe de Planeamiento Político-Estratégico del Departamento de Seguridad, dependiente del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Antonio Notario. Moderará la mesa, el Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la

Universidad Jaume I (UJI) y coinvestigador principal del Proyecto “Navegación, transporte y nuevas tecnologías”, Mariano Aznar.

La jornada “Ameazas á orde internacional. Claves xurídicas e xeopolíticas”, se organiza en el marco de tres proyectos de investigación promovidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades – PaxNatura, liderazgo por la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), INVESP, por la Universidad Miguel Hernández (UMH), y LAWFINT, por la Universidad Pablo Olavide (UPO) – y de un cuarto proyecto impulsado por la Generalitat Valencia, “Navegación, transporte y nuevas tecnologías”, de la mano de la Universitat de Jaume I (UJI).