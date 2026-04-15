Inaugurada la exposicion, en el Museo Naval de Ferrol, sobre el 300 aniversario del Departamento Marítimo

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La exposición conmemorativa del 300 aniversario de la creación del Departamento Marítimo del Norte (1726-2026) se inauguró en el Museo Naval de Ferrol, con gran relevancia institucional y de público, en la mañana de este miércoles, 15 de abril, con asistencia de las primeras autoridades de la Armada y de la ciudad

Ya desde momentos antes de la hora oficial se encontraban en la sala central del Museo el almirante Jefe del Arsenal de Ferrol, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar y el alcalde de la ciudad y presidente de la Comisión de Defensa del Senado, José Manuel Rey Varela, acompañados, entre otros muchos, por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol Martina Aneiros Barros; el Comandante de la Fuerza de Protección de la Armada, general Manuel García Ortiz; el obispo de Mondoñedo Ferrol, Fernando García Cadiñanos; el almirante (r) Ignacio Frutos Ruiz; el director de Navantia Ferrol, Eduardo Dobarro Rubio; la comisaria de la Policía Nacional de Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda; el presidente de la Junta General de Cofradías y Hermandades de Ferrol, Fernando Iguacel Selle; el Delegado de Defensa en Galicia, capitán de navío Jesús Ángel Paz Pena; los comandantes directores de las Escuelas de Especialidades de la Armada Esengra y «Antonio de Escaño«, capitanes de navío José Manuel Faraldo Sordo y Jaime Boloix Tortosa; el Comandante de la 31 Escuadrilla de Superficie, Jesús González-Cela Franco; el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), capitán de navío Manuel Aguirre González; el Jefe de Mantenimiento, capitán de navío Jaime Perales Garat; el capitán marítimo, Ángel del Real Abella; el Intendente de la Armada, coronel de Intendencia Javier Naranjo Rodríguez; y el Comandante de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol, capitán de fragata José M, de Mata Hervás; así como el director del Museo Naval de Ferrol y Delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval, capitán de fragata Juan Gómez Corbalán y equipo del Museo Naval; el gerente de Exponav Rafael Suárez Pérez; el historiador y coronel de Intendencia (r) , Juan Antonio Rodríguez-Villasante Prieto; el vicepresidente de la SAF, Miguel Brotóns Pérez; el presidente-hermano mayor de la Fundación del Santo Hospital de Caridad, Alberto Lens Tuero; el presidente del Casino-Tenis Club, Alberto Vázquez Santiago; el ex director del Museo Naval, el capitán de navío (r) Rafael María Izquierdo; la jefa de protocolo del concello de Ferrol, Leonor Bermejo Fanjul; y el director de Galicia Ártabra, Pedro Sanz Sánchez.

«Cuatro décadas de singladura intensa del museo naval» (Director del museo)

Abrió el acto el director del Museo Naval de Ferrol y Delegado del Instituto de Historia y Cultura Naval, capitán de fragata Juan Gómez Corbalán, quien tras saludar a los asistentes señaló que » En un año cargado de celebraciones para la Armada, este Museo Naval de Ferrol ha querido hacer un humilde, pero a la vez sentido homenaje, a un aniversario que marcaría un antes y un después no solo para la Armada como hoy la conocemos, si no también para Ferrol y toda su comarca: la creación de los Departamentos Marítimos.

Lo hacemos además en un año en el que este Museo Naval también celebra su pequeño aniversario, cumplimos 40 años desde su apertura al público allá por el mes de marzo de 1986. Han sido cuatro décadas de singladura intensa en la que todos los que nos precedieron destinados en esta institución no han cesado de esforzarse por mejorarlo cumpliendo con nuestra tarea fundamental, que es la conservación y exhibición de un valioso patrimonio histórico-naval que cuenta la historia de la Armada, y por ende la de España y la de Ferrol.

Como podrán ver más tarde, la exposición que hemos preparado cuenta con dos partes: una dedicada a la historia de lo que empezó siendo el Departamento Marítimo del Norte y que acabó sus días como Zona Marítima del Cantábrico, y otra a la construcción del Arsenal de Ferrol, basada en las láminas que diseñó el Coronel Rodríguez-Villasante.

No se puede decir que sean dos partes diferenciadas, porque las historias que nos cuentan han ido unidas de forma indisociable durante casi 300 años. Esperando que la exposición sea de su agrado, cedo la palabra al Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol»

«La Armada y Ferrol quedan unidos para siempre, y desde entonces nuestra historia es común«(Almirante Arsenal)

Por su parte el Almirante del Arsenal Vicente Rubio Bolívar manifestó que «Este año 2026, la Armada celebra importantes efemérides históricas, entre otras el V Centenario del nacimiento del Marqués de Santa Cruz, el gran almirante Álvaro de Bazán, el 125 (Centésimo Vigésimo Quinto) Aniversario del nombramiento de la Virgen del Carmen como patrona de la Armada, y la que nos trae hoy aquí: el 300 (Tricentésimo) Aniversario de la creación del Departamento Marítimo del Norte, hecho trascendental para la Armada y Ferrol, que se debe a la decisión del rey Felipe V y su secretario del Despacho de Marina, José Patiño y Rosales.

La fama que ya desde el siglo XVI tenía el puerto natural de Ferrol en toda Europa, venía fundada por sus magníficas condiciones geográficas: por su excepcional ría -amplia y abrigada de los vientos-, con una estrecha bocana de acceso desde el mar y una rica configuración geológica de dura roca granítica y profundos calados cercanos a sus riberas. Todo ello le dio relevancia geoestratégica para ser considerado un paraje singularmente idóneo en el ámbito naval de interés militar.

Iniciado el siglo XVIII, por Real Orden de 5 de julio de 1726, se crean los tres Departamentos Marítimos del litoral español: del Norte (Cantábrico), Mediodía (Estrecho) y Levante (Mediterráneo), con capitales respectivamente en La Graña (trasladada a Ferrol en 1750, precisamente la semana pasada en la Orden del Arsenal del día 9 de abril, se publicó la siguiente efeméride: En tal día como hoy del año 1749 se dictaba una Real Orden por la que se disponía el traslado de las oficinas departamentales de La Graña a Ferrol, instalándose en el “cuadro de Esteiro”, donde en su proximidad se abría la puerta de entrada al Astillero; y se aprobó la construcción del nuevo astillero con un presupuesto de 216.443 reales de vellón. En la documentación oficial se le conocía inicialmente por el nombre de “Astillero de Monte Real”, que enseguida cambió por el de “Astillero de Esteyro”.), Cádiz (trasladada a San Fernando en 1768) y Cartagena, y que tres siglos después siguen configurando en gran medida la organización y despliegue de la Armada, de la Flota y de sus bases logísticas.

Con la creación en 1726 del Departamento Marítimo del Norte no solo se confirma ese interés estratégico en la zona si no que también nace el Ferrol moderno de la Ilustración, es el momento en el que la Armada y Ferrol quedan unidos para siempre, y desde entonces nuestra historia es común.

Desde aquel día se sucedieron en el mando de esta jurisdicción naval más de cien generales y almirantes de la Armada. Su primer comandante general fue el teniente general de mar y de tierra D. Francisco Javier Cornejo y Vallejo, del que se conserva en este Museo su sable y que se puede ver en esta exposición.

El Departamento Marítimo del Norte abarcaba toda la costa norte peninsular, desde la desembocadura del río Miño, frontera con Portugal, hasta la desembocadura del río Bidasoa, frontera con Francia. A partir de ahí y en lo que afecta a Ferrol, la Armada y la industria naval se convertirán en los dos factores claves impulsores y dinamizadores del desarrollo de su ría, puerto y ciudad -y cómo no también, de su extensa zona de influencia-, en su historia contemporánea.

Esta organización territorial estuvo en vigor hasta principios del siglo XXI, el 16 de abril del año 2003 cesó el último Capitán General. La duración de este modelo, casi 3 siglos, pone en valor lo acertado de la efeméride que conmemoramos.

Les invito a conocerla más de cerca en esta exposición. Es una ocasión que no solo celebramos en la Armada, sino también en Ferrol. Alcalde, tu presencia aquí pone en valor de esta historia que compartimos desde hace 300 años y por ello te lo agradezco especialmente. Muchas gracias»

«Ferrol nació de la mar para la mar» (Alcalde de Ferrol)

Cerró el turno de intervenciones el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, quien entre otras cosas dijo «Ferrol celebra tres siglos de existencia como ciudad. Tres siglos de historia naval que han dado forma no sólo a

nuestra ciudad, sino también a la propia identidad de España en la mar.

Esta exposición, que con orgullo inauguramos en el Museo Naval, nos invita a mirar atrás para entender de dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde queremos navegar juntos.

Ferrol nació de la mar y para la mar. Su creación surge de una visión estratégica: establecer un punto en el Atlántico donde la defensa del territorio y la construcción de los grandes buques de la Armada se uniesen en un

mismo lugar.

Ferrol fue la elegida por sus favorables condiciones: gran capacidad para fondear navíos, el régimen de vientos

predominantes, y lo más importante: una ría con la mejor capacidad defensiva por su estrecha bocana flanqueada por tres castillos.

Una Real Orden de 3 de julio de 1726 crea los tres Departamentos Navales y, a partir de ese momento, el Departamento Marítimo del Norte puso los cimientos de una ciudad que giraría en torno al Arsenal, al astillero, al puerto y a la cultura naval.

Y así comenzó una historia que transformó este núcleo costero en una auténtica urbe ilustrada, planificada y racional. Aquí se levantaron diques, se formaron ingenieros, se diseñaron navíos y se forjó, generación tras

generación, un carácter ligado a la disciplina, el esfuerzo y la innovación.

El Arsenal de Ferrol es memoria viva. Ha sido refugio de marinos en todas las épocas, testigo de las transformaciones tecnológicas y símbolo del talento humano capaz de reinventarse frente a cada desafío. Gracias a esta fortaleza, la ciudad creció con un sentido de servicio y compromiso con la defensa nacional que aún hoy sigue siendo uno de nuestros pilares más sólidos».

Rey Varela recordó la visita de Felipe VI en febrero del pasado año como recorrió precisamente el Arsenal y el astillero.»Aquella jornada tuvo un valor simbólico excepcional: fue el reconocimiento institucional y emocional de lo que Ferrol representa para España. En su visita pudimos mostrarle cómo la historia que hoy conmemoramos no ha quedado anclada en los archivos ni en los muelles del pasado; sigue viva en la innovación que impulsa nuestra industria naval y en el orgullo de una ciudadanía que continúa mirando al mar con esperanza.

Esa mirada hacia el futuro está también presente en Abrir Ferrol al Mar. En aquel febrero del 2025, cuando se lo presenté a Su Majestad el Rey de España, era todavía un proyecto, pero hoy es ya una realidad. Abrir Ferrol al Mar es una iniciativa que encarna el espíritu de cooperación entre el Ayuntamiento, la Xunta y la Armada.

Gracias a la implicación del Arsenal y al respaldo de la Armada, hoy Ferrol puede disfrutar de una nueva relación con el mar: más abierta, más accesible y más integrada.

Abrir Ferrol al Mar no es solo la mayor transformación urbana de Ferrol: es un gesto de confianza en que la unión de instituciones permite avanzar, igual que la unión de marinos hace posible navegar. Y en este espacio que nos acoge, el Museo Naval de Ferrol, encontramos el mejor lugar para celebrar este tricentenario.

Este museo es un archivo vivo de la memoria de la ciudad y de la Armada. Sus salas, sus documentos y sus objetos expuestos hablan de navegaciones épicas, de avances técnicos, de hombres que dedicaron su vida al mar. Que esta exposición ocupe hoy sus salas es un acto natural y profundamente simbólico: la historia vuelve a casa, y Ferrol la recibe con orgullo.

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han hecho posible esta exposición y extender este

agradecimiento al Almirante del Arsenal de Ferrol y a quienes lo han precedido en el cargo… … por su constante apoyo y su compromiso con Ferrol. Su colaboración no sólo honra nuestra historia, sino que fortalece nuestra presencia en el presente y prepara el rumbo hacia el futuro».

Finalizó refiriéndose una vez mas el que «Al cumplir 300 años, el Departamento Marítimo del Norte reafirma el vínculo entre Ferrol y la Armada, entre tradición y modernidad, entre tierra y mar.

Ferrol es el resultado de tres siglos de fidelidad a sus raíces. Una ciudad que ha sabido combinar tradición y modernidad, que ha conservado su alma mientras se proyecta hacia un futuro de innovación y cooperación.

Que esta exposición sirva para recordar de dónde venimos, reconocer lo que somos y proyectar lo que llegaremos a ser».

Cabe destacar que en medio de sus palabras el regidor se refirió a su presencia en el acto «esta celebración es tan importante a la no podía faltar. Para hoy miércoles tenía una reunión de la comisión de Defensa en el Senado y la he aplazado para la semana siguiente, porque lo primero es Ferrol».

Y tras estas intervenciones el director del Museo invitó a los asistentes a una visita guiada a la muestra, mientras todo eran felicitaciones por la magnífica exposición que permanecerá abierta hasta el 28 de junio y que con entrada libre y gratuita tiene como horario, de martes a viernes: 09:30 a 13:30 h. y los sábados, domingos y festivos: 10:30 a 13:30 h. permaneciendo los lunes cerrada.